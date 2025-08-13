الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد البشرة مرآة لصحة الإنسان، إذ تعكس أحياناً تغيرات داخلية قد لا يدركها الشخص فور حدوثها، ومن العلامات الجلدية التي قد تمر على كثيرين دون انتباه، ظهور اسمرار أو تغير في لون الجلد عند منطقة الرقبة، قد يعتقد البعض أن هذه الظاهرة مجرد نتيجة للتعرض لأشعة الشمس، أو تراكم خلايا الجلد الميتة، أو الإهمال في العناية الشخصية، إلا أن الحقيقة العلمية قد تكون أعمق وأخطر بكثير.

احذروا.. علامات تظهر فى الرقبة تدل على مرض خطير ليس له علاج| تعرف عيه قبل فوات الأوان

إن ظهور بقع داكنة أو اسمرار واضح في طيات الرقبة، مع ملمس جلدي أكثر سماكة وخشونة، قد يكون مؤشراً مبكراً على حالة صحية تعرف باسم “الشواك الأسود” (Acanthosis Nigricans)، هذه الحالة الجلدية ليست مرضاً بحد ذاتها، بل تعد عرضاً أو علامة على اضطرابات أخرى، أبرزها مقاومة الأنسولين التي تُعد الممر الأول نحو الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتكمن خطورة هذه العلامة في أنها غالباً ما تظهر قبل سنوات من التشخيص الفعلي لمرض السكري، مما يمنح الشخص فرصة ثمينة للتدخل المبكر وتغيير نمط حياته قبل تطور الحالة، ولا يقتصر الأمر على السكري فقط، فقد يشير الشواك الأسود أحياناً إلى اضطرابات هرمونية، أو مشاكل في الغدد الصماء، أو حتى بعض أنواع الأورام الداخلية النادرة.

من هنا، فإن تجاهل اسمرار الرقبة على اعتباره مشكلة جلدية بسيطة قد يحرم الشخص من فرصة اكتشاف مرض في مراحله الأولى، ولأن التشخيص المبكر يزيد من فعالية العلاج، فإن الانتباه لهذه العلامة ومراجعة الطبيب عند ظهورها يعد خطوة ضرورية للحفاظ على الصحة العامة.