"مفعولها سحررر".. بذور صغيرة تدعم صحة الجهاز البولي ومفيدة للجهاز الهضمي.. يارتني عرفتها من زمان!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - عشبة العرعر من النباتات العطرية التي تتميز بثمارها الصغيرة وهي تستخدم منذ قرون في الطب الشعبي لما تحتويه من عناصر فعالة وفوائد صحية متعددة، حيث يتميز العرعر باحتوائه على الزيوت الطيارة مثل: الفلافونويدات، ومضادات الأكسدة، إضافة إلى معادن مهمة مثل البوتاسيوم، والحديد، لذلك سوف نقوم بتوضيح فوائد نبات العرر من خلال التالي.

تتمثل فوائد نبات العرر في الآتي:

1. تدعم صحة الجهاز البولي

تعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على تنظيف الكلى والتخلص من السموم والأملاح الزائدة في الجسم، كما تستخدم في بعض الحالات لتخفيف احتباس السوائل وتقليل التورم الناتج.

مفيد للجهاز الهضمي

يساهم العرر في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات، كما يساعد في فتح الشهية وتحفيز إفراز العصارات الهضمية، وبفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات يمكن أن يساهم في مكافحة بعض أنواع العدوى.

مضادات أكسدة قوية

تساعد العرر في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة مما يقي من الأمراض المزمنة ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وقد تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري عند استخدامها بشكل معتدل.

دعم صحة المفاصل

يساعد نبات العرر بخصائصها المضادة للالتهابات في تخفيف آلام الروماتيزم والتورم ويمكن تناولها على شكل شاي عشبي، أو استخدام زيتها موضعيًا للتدليك في حالات آلام العضلات والمفاصل.

ختامًا، عشبة العرعر نبات طبي غني بالفوائد التي تشمل تطهير الجسم، دعم صحة الكلى، تحسين الهضم.