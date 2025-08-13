الرياض - كتبت رنا صلاح - ومع تزايد الوعي بالعلاج الطبيعي، بدأت عشبة الزاز تحظى بشهرة أوسع، بفضل قدرتها العالية على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والغازات وتقلصات القولون، ما يجعلها بديلًا فعالًا وآمنًا عن كثير من الأدوية الكيميائية.

“ضاع عمرنا واحنا مش عارفين” ..عشبة سحرية من الحنة تعالج الغازات والامساك والقولون في دقائق الحل الأمثل لعلاج

عشبة الزاز تعتبر خيارًا مثاليًا لمن يعانون من اضطرابات الهضم المزمنة، حيث تساهم في تحفيز حركة الأمعاء وتنظيف الجهاز الهضمي بطريقة لطيفة وآمنة. كما أنها تملك خصائص مهدئة تقلل من أعراض القولون العصبي، مثل الانتفاخ وتقلصات البطن.

ولم تقتصر فوائدها على الجهاز الهضمي، بل تشير تجارب عديدة إلى فعاليتها في رفع مستويات الحديد في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى الأنيميا وفقر الدم. تعمل الزاز على تنشيط الدورة الدموية وزيادة مستويات الطاقة دون الحاجة إلى مكملات صناعية، مما يجعلها مناسبة لمختلف الأعمار والاستخدامات.

أسرار الجمال المغربي.. الزاز لتقوية وتغذية الشعر