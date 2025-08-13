كنز رباني لا يقدر بثمن .. بذور سحرية تحارب الشيخوخة وتعيد الأمل العجوز هتخليك في سن الشباب حتي لو عمرك فوق

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الجوز من أكثر المكسرات فائدة على الإطلاق، إذ يوصي به خبراء التغذية نظرًا لما يحتويه من تركيبة غذائية متكاملة تساهم في دعم الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. فهو ليس مجرد وجبة خفيفة شهية، بل سلاح غذائي فعّال لصحة القلب، وظائف الدماغ، ومقاومة مظاهر الشيخوخة المبكرة.

بحسب موقع Delish، يتميز الجوز بتركيبة فريدة من الدهون الصحية، خاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA) وهو أحد أنواع أوميغا 3 النباتية التي تساهم بشكل فعال في تقوية القلب وخفض الالتهابات. واللافت أن الجوز يُعد النوع الوحيد من المكسرات الذي يحتوي على هذا الحمض بنسبة عالية.

وتوضح خبيرة التغذية ميليسا غايغر أن كل حفنة من الجوز تحتوي على:

البروتين النباتي

الألياف

المغنيسيوم

مضادات الأكسدة

كما أدرجته جمعية القلب الأميركية ضمن قائمة الأطعمة التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

مقاومة آثار الشيخوخة وتحسين وظائف الدماغ

تؤكد أخصائية التغذية جوانا غريغ أن الجوز يضم مزيجًا قويًا من الدهون المفيدة، والفيتامينات، والمعادن إلى جانب مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من تلف الخلايا المرتبط بتقدم العمر.

وبفضل هذه التركيبة، يساهم الجوز في:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين

التخفيف من أعراض الاكتئاب واضطرابات المزاج

دعم الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني

تعزيز التركيز والذاكرة والحد من تدهور القدرات الذهنية المرتبط بالشيخوخة

وتشير الأبحاث إلى أن الانتظام في تناول الجوز قد يكون له تأثير إيجابي في الحفاظ على صحة الدماغ والوظائف المعرفية مع التقدم في السن.

فوائد متعددة لصحة الجسد والعقل

أثبتت الدراسات الحديثة أن استهلاك الجوز بانتظام يعود على الجسم بفوائد كبيرة تشمل:

ضبط ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية

خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد

دعم الهضم وتحفيز صحة الأمعاء

الحد من الالتهابات المزمنة

المساعدة في التحكم في الوزن

تقوية الأعصاب والوقاية من أمراض التنكس العصبي

تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض الشيخوخة

وفي دراسة منشورة في مجلة أبحاث الشيخوخة، وُجد أن الأشخاص الذين يدرجون الجوز ضمن نظامهم الغذائي بانتظام يتمتعون بصحة عقلية وجسدية أفضل، ما يجعله خيارًا ممتازًا للراغبين في الحفاظ على حياة طويلة مليئة بالحيوية والنشاط.

يقدم الجوز مزيجًا نادرًا من المغذيات التي تدعم الجسم والعقل، وتقلل من آثار التقدم في السن. سواء كنت تبحث عن طعام يقوّي قلبك، يحافظ على ذاكرتك، أو يحميك من أمراض العصر، فإن حفنة من الجوز يوميًا قد تكون السر البسيط لحياة صحية متوازنة.