الرياض - كتبت رنا صلاح - عشبة المورينجا تعد من النباتات الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة المفيدة للصحة موطنها الأصلي في مناطق آسيا وأفريقيا، لكنها أصبحت منتشرة عالميًا بفضل فوائدها العديدة، حيث تحتوي أوراق المورينجا على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين A وC وE، وهي مصدر طبيعي لتعزيز المناعة ودعم صحة الجسم بشكل عام، لذلك سوف نقوم بتوضيح فوائد عشبة المورينجا من خلال التالي.

"العشبة السحرية".. تكافح التهابات الجسم وتضبط مستوى السكر في الدم ومفيدة لصحة الشعر والبشرة

تتمثل فوائد عشبة المورينجا في التالي:

مكافحة الالتهابات

بفضل احتوائها على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، ما تساهم في الوقاية من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، كما أن المورينجا تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد أوراقها في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ، بفضل الألياف الطبيعية الموجودة فيها.

ضبط مستويات السكر في الدم

مما يجعلها خيار مناسب لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به، كما أن تناولها بانتظام يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

مفيدة لصحة الشعر والبشرة

تغذي بصيلات الشعر وتحسن مرونة الجلد لأن محتواها من الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة ويمكن تناول المورينجا في شكل مسحوق يضاف إلى العصائر أو الشاي، أو حتى استخدامها كزيت موضعي للشعر والبشرة.

المورينجا نبات متعدد الفوائد يجمع بين التغذية والوقاية، ويمكن اعتباره إضافة طبيعية ممتازة للنظام الغذائي اليومي.