"هترمي الادوية في الشارع".. عشبة رخيصة الثمن توجد في كل بيت / تضبط مستوى السكر في الدم 

الرياض - كتبت رنا صلاح - ما هي فوائد الميرامية لمرضى السكري؟ وكيف يمكن أن تساعد مرضى الأنسولين على ضبط مستويات السكر؟ حيث تعتبر الميرمية من أهم الأعشاب شاب الذي تعمل على ضبط مستويات سكر الدم والسيطرة عليه، لذلك سوف نقوم بتوضيح أهم فوائد الميرمية لمرضى السكري من خلال السطور التالية.

تتمثل هذه الفوائد في الآتي:

خفض مستوى سكر الدم وتخفيف الإجهاد على البنكرياس ورفع مستويات الأنسولين.

تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستوى الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد.

لها تأثير إيجابي على سكر الدم لذلك تعمل على تخفيف حدة أعراض مرض السكري مثل التبول المتكرر.

تعمل عشبة الميرمية على تنشيط مستقبلات خاصة في الجسم حيث تحتوي على مركبات تعمل على تنشيط أنواع معينة من المستقبلات وهذا يساعد في إزالة بعض الأحماض الدهنية في مجرى الدم مما يساعد هذا في زيادة حساسية الأنسولين.

تساعد الميرمية على ضبط إطلاق الجلوكوز من الكبد، حيث تساعد في تنظيم الجلوكوز في الكبد وهذا يسهم في خفض فرص الإصابة بذبذبات غير صحية لمرضى السكري وهذا يساعد في خفض فرص الإصابة بالسكر من النوع الثاني.

كيفية تناول مشروب الميرمية