«فكرة بمليار جنيه» … ضعي 5 حبات من القرنفل كل يوم قبل النوم وتخلصي من كل مشاكلك .. وصفة مش هتقدري تستغني

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة في بدء يومهم بنشاط، حيث يشعرون بالتعب والخمول فور الاستيقاظ من النوم. وغالبًا ما يرتبط هذا الشعور بعوامل عدة تتعلق بنمط الحياة وجودة النوم. وللتخلص من الإرهاق الصباحي، يمكن الاعتماد على بعض الحلول الطبيعية، مثل استخدام القرنفل والهيل، لما لهما من خصائص منشطة ومهدئة تدعم صحة الجسم وتحسّن نوعية النوم.

القرنفل نبات عطري مميز بشكل يشبه المسامير، ويعد من التوابل الأساسية في العديد من المطابخ، خاصة في القهوة العربية. وإلى جانب نكهته الفريدة، يتميز القرنفل بقدرته على تنشيط الجسم وتحفيز الذاكرة والتركيز لفترات طويلة. كما أن تناوله قبل النوم يساعد على الاسترخاء، مما ينعكس إيجابًا على جودة النوم.

الهيل وأثره الإيجابي على النشاط

الهيل من أشهر التوابل العطرية التي تتميز بمذاقها الفريد وفوائدها الصحية المتعددة. فقد أثبتت الدراسات أن للهيل دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز الهضمي، حيث يخفف من مشكلاته عند تناوله بانتظام. كما يساعد في تعزيز الإحساس بالراحة والنشاط، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء اليوم بحيوية.