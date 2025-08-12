“ممنوع دخول الأطفال” .. حطي الفازلين مع القهوة على المكان ده قبل النوم هيحقق حلمك لو كان عمرك فوق الـ 60

الرياض - كتبت رنا صلاح - هل تعانين من بشرة باهتة، جافة أو مليئة بالبقع الداكنة؟ هل جرّبتِ الكثير من المنتجات دون أن تحصلي على النتيجة التي ترغبينها؟ إليكِ الحل السحري بمكونات طبيعية وبسيطة، يمنحكِ النعومة والإشراقة من أول تجربة: مزيج الفازلين مع القهوة، البديل الفعّال للعلاجات التجميلية المكلفة.

لماذا القهوة والفازلين معًا؟

الفازلين: غني بالزيوت التي ترطب البشرة بعمق وتحميها من الجفاف والعوامل الضارة.

القهوة: تحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة التي تنشط الدورة الدموية، تزيل الجلد الميت، وتحفز إنتاج الكولاجين.

دمج هذين المكونين يمنحكِ بشرة موحدة اللون، ناعمة كالحرير ومليئة بالحيوية.

طريقة التحضير

المكونات:

1 ملعقة صغيرة قهوة مطحونة ناعمة.

1 ملعقة صغيرة فازلين طبي نقي.

الخطوات:

اخلطي القهوة والفازلين في وعاء صغير حتى يتجانس الخليط.

ضعيه على بشرة نظيفة، مع التركيز على المناطق الجافة أو الداكنة.

دلّكي بحركات دائرية لطيفة لمدة 2-3 دقائق.

اتركيه من 15 إلى 20 دقيقة.

أزيليه بمنشفة مبللة دافئة أو اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

جففي بلطف وضعي كريمًا مرطبًا عند الحاجة.

النتائج المتوقعة

من أول استخدام: ملمس أنعم ونضارة ملحوظة.

مع الاستمرار (مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا): بشرة أكثر إشراقًا، موحدة اللون، خالية من الجلد الميت والمظهر الباهت.

أبرز الفوائد