«الحصن الأخضر لجسمك!».. مشروب أوراق الزيتون بفوائده الرهيبة وطريقة تحضير بسيطة تديك صحة ومناعة أقوى

الرياض - كتبت رنا صلاح - سواء شربتها دافئة في الشتاء أو مثلجة في الصيف، فأنت تمنح جسمك جرعة من القوة والوقاية الطبيعية.
أبرز فوائد أوراق الزيتون
- خفض ضغط الدم والكوليسترول
- تحمي جدران الأوعية الدموية وتمنع تراكم الدهون، مما يقلل خطر الجلطات وأمراض القلب.
تنظيم سكر الدم
ن وتحافظ على توازن مستويات السكر.
- مضاد قوي للأكسدة
- تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وتبطئ نمو الخلايا السرطانية.
دعم صحة الدماغ
- تدعم التعافي بعد السكتات الدماغية.
تحسين الهضم
- تسكين آلام المفاصل والعضلات
- بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.
طريقة تحضير مشروب أوراق الزيتون
المكونات:
- 1 لتر ماء
- 30 جم أوراق زيتون مجففة
الخطوات:
- ضعي الماء والأوراق في إناء واسع.
- اتركيه يغلي حتى يتبخر نصف كمية الماء.
- انقعي الأوراق وقتًا أطول من الشاي العادي.
- قدميه ساخنًا أو باردًا.
- لإضافة لمسة منعشة: ضعي النعناع أو شرائح الليمون.
ملاحظة هامة:
- اشربه باعتدال لتجنب أي آثار جانبية.
- إذا كنت تعاني من ضغط منخفض أو مرض السكري، استشر طبيبك قبل تناوله بانتظام.