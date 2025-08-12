«الحصن الأخضر لجسمك!».. مشروب أوراق الزيتون بفوائده الرهيبة وطريقة تحضير بسيطة تديك صحة ومناعة أقوى

الرياض - كتبت رنا صلاح - سواء شربتها دافئة في الشتاء أو مثلجة في الصيف، فأنت تمنح جسمك جرعة من القوة والوقاية الطبيعية.

أبرز فوائد أوراق الزيتون

خفض ضغط الدم والكوليسترول

تحمي جدران الأوعية الدموية وتمنع تراكم الدهون، مما يقلل خطر الجلطات وأمراض القلب.

تنظيم سكر الدم

ن وتحافظ على توازن مستويات السكر.

مضاد قوي للأكسدة

تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وتبطئ نمو الخلايا السرطانية.

دعم صحة الدماغ

تدعم التعافي بعد السكتات الدماغية.

تحسين الهضم

تسكين آلام المفاصل والعضلات

بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.

طريقة تحضير مشروب أوراق الزيتون

المكونات:

1 لتر ماء

30 جم أوراق زيتون مجففة

الخطوات:

ضعي الماء والأوراق في إناء واسع.

اتركيه يغلي حتى يتبخر نصف كمية الماء.

انقعي الأوراق وقتًا أطول من الشاي العادي.

قدميه ساخنًا أو باردًا.

لإضافة لمسة منعشة: ضعي النعناع أو شرائح الليمون.

ملاحظة هامة: