«الحصن الأخضر لجسمك!».. مشروب أوراق الزيتون بفوائده الرهيبة وطريقة تحضير بسيطة تديك صحة ومناعة أقوى

الرياض - كتبت رنا صلاح - سواء شربتها دافئة في الشتاء أو مثلجة في الصيف، فأنت تمنح جسمك جرعة من القوة والوقاية الطبيعية.

 أبرز فوائد أوراق الزيتون

  • خفض ضغط الدم والكوليسترول 
  • تحمي جدران الأوعية الدموية وتمنع تراكم الدهون، مما يقلل خطر الجلطات وأمراض القلب.

تنظيم سكر الدم 

ن وتحافظ على توازن مستويات السكر.

  • مضاد قوي للأكسدة 
  • تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وتبطئ نمو الخلايا السرطانية.

دعم صحة الدماغ 

  • تدعم التعافي بعد السكتات الدماغية.

تحسين الهضم 

  • تسكين آلام المفاصل والعضلات 
  • بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.

 طريقة تحضير مشروب أوراق الزيتون

المكونات:

  • 1 لتر ماء
  • 30 جم أوراق زيتون مجففة

الخطوات:

  • ضعي الماء والأوراق في إناء واسع.
  • اتركيه يغلي حتى يتبخر نصف كمية الماء.
  • انقعي الأوراق وقتًا أطول من الشاي العادي.
  • قدميه ساخنًا أو باردًا.
  •  لإضافة لمسة منعشة: ضعي النعناع أو شرائح الليمون.

 ملاحظة هامة:

  • اشربه باعتدال لتجنب أي آثار جانبية.
  • إذا كنت تعاني من ضغط منخفض أو مرض السكري، استشر طبيبك قبل تناوله بانتظام.
أحمد صلاح

