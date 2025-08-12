«اسحريهم بجمال خطوتك».. طريقة جهنمية للقضاء على تشققات الكعبين وإزالة الجلد الميت في ثواني.. ما تروحيش

الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب جماهير الكرة، لا سيما محبو ريال مدريد وتيرول، المباراة الودية المنتظرة التي ستجمع الفريقين اليوم على أرضية ملعب تيفولي، تعد هذه المباراة جزءًا من الاستعدادات الصيفية والتحضير للموسم الجديد، وفي هذا التقرير سنوافيكم متابعي بوابة الزهراء، بكل ما يخص اللقاء من موعد، وقنوات ناقلة، وتشكيلة متوقعة.

تقام المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من نادي ريال مدريد ونظيرة نادي تيرول على ملعب تيفولي، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام الساعة 08.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة 09.00 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتيرول اليوم

يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي ريال مدريد ونظيرة نادي تيرول، على قناة الشارقة الرياضية، حيث أعلنت القناة على حصولها على حقوق بث المباراة المرتقبة اليوم، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي المعروف موسي عيد، كما وأعلنت قناة الكويت الرياضية عن نقلها للمباراة، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي محمد الريامي.

تشكيل نادي ريال مدريد المتوقع

جاء تشكيل نادي ريال مدريد المتوقع اليوم في المواجهة المرتقبة، على النحو التالي.