كل الدكاتره بدور عليها.. اكتشف سر العشبة السحرية التي تعيد احياء الكبد وتقضي على الكولسترول وتعالج السعال

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الالتهابات من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في حياتنا اليومية، إذ تلعب دورا محوريا في تطور العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، التهاب المفاصل، وأمراض الكبد، وفي ظل تزايد الاعتماد على العلاجات الطبيعية، برزت عشبة العرعر كخيار فعال بفضل خصائصها المضادة للالتهاب والمطهرة، وتعرف هذه العشبة العطرية باسم Juniperus communis L، وهي نبات دائم الخضرة ينمو في مناطق مختلفة حول العالم، مثل شمال أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية، تستخدم ثماره وأوراقه في العديد من الاستخدامات الطبية التقليدية.

تتميز عشبة العرعر بكونها غنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، مثل الزيوت العطرية، الفلافونويدات، ومضادات الأكسدة، ما يجعلها علاجا طبيعيا واعدا في تحسين وظائف الجسم المختلفة، وتساهم هذه المركبات في دعم الجهاز الهضمي، حماية الكبد، تقوية المناعة، وخفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، كما أظهرت دراسات تقليدية أن للعرعر تأثيرات إيجابية في حالات الزكام والسعال المزمن، ما يعزز مكانتها كعلاج شامل للعديد من المشكلات الصحية، شرط استشارة الطبيب المختص قبل الاستخدام المنتظم لها.

التأثيرات الفسيولوجية لعشبة العرعر