الرياض - كتبت رنا صلاح - اللب السوري، أو بذور دوار الشمس، هو من أكثر التسالي انتشارًا في العالم العربي، حيث يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، يُستهلك اللب السوري كوجبة خفيفة في أوقات الفراغ أو أثناء مشاهدة التلفاز، لكنه في الحقيقة يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم، فهو غني بالفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامين E والمغنيسيوم، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية الصحية التي تعزز صحة القلب ومع ذلك، فإن تناول اللب السوري بشكل معتدل هو المفتاح للاستفادة من فوائده وتجنب أضراره الناتجة عن الإفراط، خاصة إذا كان مملحًا بكميات كبيرة.

"مش هتبطل تاكله بعد النهارده!!".. فوائد مذهلة لتناول اللب السوري لجسمك وصحتك!!

يحتوي اللب السوري على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما أنه غني بفيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف ويعزز صحة الجلد، إضافة إلى ذلك، فإن المغنيسيوم الموجود في اللب السوري يدعم وظائف العضلات والأعصاب، ويساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أن احتواءه على السيلينيوم يعزز جهاز المناعة ويقي الجسم من الالتهابات والأمراض المزمنة.

دعم الصحة النفسية وتحسين المزاج

يحتوي اللب السوري على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين في الدماغ، مما يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق. كما أن المغنيسيوم فيه يلعب دورًا مهمًا في دعم الجهاز العصبي ومكافحة الاكتئاب، وبفضل احتوائه على فيتامينات مجموعة B، فإنه يساعد في تعزيز الطاقة وتقليل الشعور بالإرهاق، تناول كمية معتدلة من اللب السوري قد يكون وجبة مثالية لمن يبحث عن تسلية صحية ودعم للصحة النفسية في آن واحد.

نصائح لتناوله بطريقة صحية

للاستفادة القصوى من اللب السوري، يُفضل تناوله بدون إضافة كميات كبيرة من الملح، حيث إن الإفراط في الملح قد يرفع ضغط الدم ويضر بالصحة، يمكن اختيار اللب السوري المحمص بطريقة صحية أو غير المملح لتقليل الصوديوم، كما يُنصح بعدم المبالغة في الكمية، لأن السعرات الحرارية فيه مرتفعة نسبيًا، مما قد يؤدي لزيادة الوزن إذا تم تناوله بكثرة.