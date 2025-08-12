معجزه ربانيه... عشبة من الجنة متوفرة في كل مطبخ تعالج النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد أخرى..تعرف عليها 

الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تزايد الاعتماد على المسكنات الكيميائية لتخفيف الآلام المزمنة مثل آلام المفاصل والنقرس والتهابات الأعصاب، يظهر لنا الطب الطبيعي ببدائل فعالة وآمنة، من بين هذه الكنوز العلاجية، تبرز بذرة الملوك كواحدة من أقدم وأهم الأعشاب المستخدمة في الطب التقليدي، والتي تعرف بقدرتها الفائقة على تخفيف الألم وتحسين الصحة العامة، والمفاجأة أنها متوفرة في كل بيت تقريبا، لكنها تظل مجهولة لدى كثيرين.

تنتمي بذرة الملوك إلى فصيلة اللاكتيك (الحلبية)، واسمها العلمي هو Euphorbiaceae، وتعرف في اللغة الإنجليزية باسم بذرة القطن، تنمو هذه العشبة في شجيرة صغيرة موطنها الأصلي الهند، وتتميز بأوراق بيضاوية الشكل ذات حواف متعرجة ونهايات بارزة.

الأزهار الذكرية: تتواجد في الجزء العلوي من العنقود، وتتكون من خمس كؤوس وخمس بتلات.

الأزهار الأنثوية: تظهر في الجزء السفلي من العنقود وتتميز بجمالها الملفت.

ثمارها عبارة عن كبسولة ثلاثية الخلايا، تحتوي كل خلية منها على بذرة واحدة. ومن هذه البذور يستخرج زيت غني بالقيم العلاجية باستخدام طريقة العصر.

الاستخدامات العلاجية وفوائد بذرة الملوك

تستخدم بذرة الملوك في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشكلات الصحية، سواء عن طريق الفم أو بشكل موضعي. من أبرز فوائدها:

علاج مشاكل الجهاز الهضمي: تساهم في تخفيف انسداد الأمعاء وتحسين وظائف المرارة.

مكافحة الأمراض المعدية: تساعد في مقاومة الملاريا، التهاب الشعب الهوائية، والسعال الديكي.

تخفيف الآلام المزمنة: فعالة جدا في علاج آلام المفاصل والنقرس والتهابات الأعصاب عند استخدامها موضعيا.

علاج الحمى والتهابات الحلق: تساهم في تهدئة الالتهابات وخفض الحرارة.

تعزيز التنفس: عند خلط زيت بذرة الملوك مع عصير الزنجبيل، تزيد فاعليته في علاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال الديكي.

التحذيرات والآثار الجانبية

رغم الفوائد العديدة، يجب التعامل مع بذرة الملوك بحذر شديد، حيث إن استخدامها الخاطئ قد يؤدي إلى أعراض خطيرة، خاصة عند تناول البذور بشكل مباشر، من المهم جدا اتباع التعليمات بدقة، وتجنب تجاوز الجرعات الموصى بها، خصوصا لمن يعانون من أمراض مزمنة أو النساء الحوامل، بذرة الملوك، هذه العشبة القديمة ذات الخصائص العلاجية القوية، يمكن أن تكون حلا طبيعيا وآمنا لتخفيف الآلام وتحسين جودة الحياة، فقط إذا استخدمت بعناية وتحت إشراف مختص.