الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد تشققات القدمين، لا سيما في منطقة الكعبين، من أكثر المشكلات شيوعا لدى النساء والرجال على حد سواء، خاصة في فصل الصيف ومع الوقوف لفترات طويلة، وهي لا تقتصر على المظهر غير الجذاب فحسب، بل قد تسبب أيضا آلاما مزعجة وشعورا بالجفاف المستمر، ولكن الخبر السار أن الحل بسيط وسريع ومتوفر في كل منزل، وصفة طبيعية فعالة، تمنحك قدمين ناعمتين، بلون موحد وملمس مخملي، من أول استخدام

«بقى اسهل من السهوله».. ملعقتان خل وفي يوم واحد هتتخلصي من تشققات الكعبيين وتصبغات القدمين

لتحضير هذه الوصفة الرائعة، تحتاجين إلى مكونات بسيطة وطبيعية متوفرة في مطبخك، وهي:

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض أو خل التفاح

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

كيس واحد من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

بياض بيضة واحدة

هذه المكونات تعمل معا لتقشير الجلد الميت، تفتيح لون الكعب، تنعيم الجلد الجاف، ومنح القدم رائحة منعشة.

طريقة الاستخدام للحصول على أفضل النتائج

في وعاء زجاجي، امزجي الخل مع عصير الليمون جيدا بحركات دائرية.

أضيفي البيكنج بودر، واستمري في التحريك حتى تتكون فقاعات.

أضيفي السكر وحركي حتى يذوب تماما.

ضعي بياض البيضة، وامزجي الخليط حتى يصبح متجانسا وسائلا.

ضعي الخليط على الكعبين وكامل القدم، واتركيه حتى يجف تماما.

بعد الجفاف، ضعي طبقة ثانية، وانتظري حتى تجف، ثم افركيها بلطف.

اشطفي القدمين بماء دافئ وجففيهما جيدا، وستلاحظين النتيجة من أول مرة.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للمحافظة على النعومة واللون الفاتح للكعبين.

استخدامات إضافية للخل لتفتيح مناطق الجسم الداكنة

لا تقتصر فائدة الخل على الكعبين فقط، بل يمكن استخدامه لتفتيح الركبتين والكوعين.

اخلطي ملعقة من خل التفاح مع عصير ليمونة.

ضعي الخليط على المنطقة الداكنة وافركيه بلطف.

اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بماء فاتر.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج سريعة وفعالة.

نعومة القدمين وجمال البشرة ليست حلما بعيدا، بل يمكن تحقيقه بخطوات بسيطة من قلب مطبخك.