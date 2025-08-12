الرياض - كتبت رنا صلاح - الإعتناء بالنفس هو من أهم الصفات التى قد تتوفر فى أى إمرأة هى تحافظ على جمالها حيث أن الجمال الحقيقى هو لا يمكن فى المظهر الذى تكونين عليه بل فى الإهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى هى تفرق بين سيدة والأخرى حيث أن اللإهتمام بالبشرة والتخلص من الجلد الميت الذى يتواجد على القدمين من النشاطات الضرورية التى قد تحرص عليها كل إمرأة لذلك فإننا سوف نوضح من خلال المقال بعض الطرق التى تساعد فى الحصول على تلك النتائج .

«عرفتها من صحبتي المغربيه».. كعب رجلك هيبقي قشطة خلطة الخل الرهيبة لتقشير القدمين وإزالة الجلد الميت والقشور

أولاً: فى وعاء كبير الحجم فقد يتم الخلط بين ” كوبين من الماء الساخن مع أربع أكواب من الخل الأبيض” بشكل جيد

ثانيا: ثم نقوم بوضع القدمين فى هذا الخليط مدة تصل إلى نحو ال 5 دقائق.

ثالثا: ثم بعد ذلك يتم فرك القدمين بحجر الخفاف للتخلص من الجلد الميت.

رابعا: بعدها نحرص على إستعمال مرطب طبيعى على القدمين مع تكرار تلك الوصفة مرة فى الأسبوع. [القدمين 1]

وصفة الخل والصودا