مفاجأة من العيار الثقيل .. 21 سببا كبيرا يجعلك تتناول منقوع القرنفل علي الحليب يوميا .. معجزة بكل المقاييس

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الطب الطبيعي، تختبئ بين الأعشاب والتوابل كنوز صحية لم تُكتشف بالكامل بعد، ومن بينها القرنفل الذي يحظى بمكانة خاصة لما له من فوائد لا تُعد ولا تُحصى وعندما يُضاف إلى الحليب، يتحول إلى مشروب سحري يجمع بين قوة القرنفل وفوائد الحليب الغذائية، ليمنحك حماية متكاملة من العديد من الأمراض ويحسن صحتك بشكل ملحوظ في هذا المقال، سنكشف لك 21 سببًا مهمًا يدفعك إلى تبني هذه العادة الصحية يوميًا، لتعيش حياة أكثر صحة وحيوية.
- – العقم .
- – ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى .
- – روماتيبزم القلب والمفاصل .
- – آلام المفاصل .
- – الربو والبلغم والسعال وانسداد الانف .
- – الفواق (الزغطة) .
- – ضعف الهضم .
- – ضعف الذاكرة وسوء الفهم
- – الغازات في المعدة والامعاء .
- – ضعف عضلات المثانة والتبول اللإرادي وسلس البول .
- – ضعف اللثة والاسنان وآلامهما .
- – الضعف العام والخمول .
- – ضعف الدورة الشهرية .
- – ضعف النظر والعين
- – حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات .
- – ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته .
- – نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية .
- – آلام الحلق والتهاب اللوز .
- – يساعد في الوقاية من السرطان .
- – القلق والاكتئاب والحالات النفسية .
- – البواسير والتهاب الشرج