الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى العديد من النساء للحصول على مظهر يدين ناعم ومشرق، خاصة إذا كان هناك اسمرار أو تغير في لون الجلد عند عقل الأصابع، ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن الالتزام بروتين محدد يمكن أن يحقق نتائج ملحوظة خلال فترة وجيزة، مما يمنح اليدين مظهرًا أكثر نعومة وإشراقًا.

«لزوم الدلع».. هاتي كريم كارباميد من الصيدلية وتعالي أعرفك تعملي بيه ايه هيغير حياتك 180درجة!!

الروتين يعتمد على مزيج من كريم “كارباميد” وكريم “ميلوكين”، لكن مع ضرورة الالتزام بطريقة الاستخدام الصحيحة لتجنب أي آثار جانبية حيث يبدأ الروتين بدهن طبقة من كريم “كارباميد” على اليدين بالكامل، لتهيئة البشرة وترطيبها بشكل عميق.

بعدها يتم أخذ كمية صغيرة جدًا من كريم “ميلوكين” بمقدار حبة بسلة وتوزيعها على اليدين وعقل الأصابع فقط، ثم يتم وضع طبقة أخرى من كريم “كارباميد” فوقها لتأمين الترطيب والحفاظ على فعالية المكونات.

اترك الطبقات الثلاث على اليدين لمدة نصف ساعة فقط، ثم تشطف اليدان بالماء الفاتر وينصح بتكرار هذا الروتين ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج، مع ضرورة الالتزام بعدم المبالغة في استخدام كريم “ميلوكين” لتفادي أي تهيج أو مشاكل جلدية.

كما يشدد المختصون على أهمية وضع واقي الشمس على اليدين كل صباح، خاصة عند الخروج، لحماية البشرة من أشعة الشمس التي قد تتسبب في عودة الاسمرار مرة أخرى ومع المواظبة على هذا الروتين، يمكن ملاحظة فرق واضح في لون ونعومة اليدين قبل أي مناسبة مهمة.