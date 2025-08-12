الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الفول السوداني من أكثر المكسرات شعبية حول العالم، وله طعم لذيذ وفوائد صحية عديدة، لكن هل تساءلت يومًا ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟ ما قد لا تعرفه عن هذه البذور الصغيرة سيغير نظرتك تمامًا، فالفول السوداني يحمل تأثيرات صحية قد تفوق توقعاتك.

هتتصدم لما تعرف.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول السوداني.. مش هتخطر على بالك..!!

الفول السوداني يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين ومن يبحثون عن بدائل صحية للبروتين الحيواني. كما يحتوي على أحماض دهنية أحادية ومتعددة غير مشبعة تساهم في تحسين صحة القلب وتقليل الكوليسترول الضار.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

أظهرت الدراسات أن تناول الفول السوداني بانتظام يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول، وكذلك فيتامين E والمعادن المفيدة مثل المغنيسيوم. هذه المركبات تساعد في تقوية الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

تعزيز وظائف الدماغ والذاكرة

الفول السوداني غني بفيتامين B3 (النياسين) والنيتروجين التي تلعب دورًا هامًا في دعم وظائف الدماغ وتحسين التركيز والذاكرة. كما يحتوي على مضادات أكسدة تحمي خلايا الدماغ من الأضرار التأكسدية.

دعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة في الفول السوداني تساعد على تعزيز حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

التحكم في الوزن وتنظيم الشهية

رغم احتواء الفول السوداني على سعرات حرارية مرتفعة، إلا أن تناوله بكميات معتدلة يساعد على التحكم في الشهية والشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام ويساهم في إدارة الوزن بشكل فعال.

تحذيرات وأمور يجب الانتباه لها