الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم الكثير من النساء بالحصول على شعر طويل وصحي يعزز جمال الإطلالة ويمنح الثقة بالنفس، لكن العوامل البيئية الضارة، وسوء التغذية، والاستخدام المتكرر للأدوات الحرارية والصبغات الكيميائية قد تحول دون ذلك، لتتسبب في بطء النمو أو التقصف والتساقط.

جارتي الأروبة قالتلي عليها.. مكونات من مطبخك تمنحك شعرًا أطول وأكثر كثافة في وقت قياسي

وبينما تعد بعض المنتجات التجارية بنتائج سريعة، فإنها غالبًا تحتوي على مواد قد تضر بالشعر على المدى البعيد، فضلًا عن ارتفاع أسعارها.

الحل يكمن في وصفات طبيعية سهلة التحضير من مكونات متوفرة في المطبخ، تغذي فروة الرأس وتحفز بصيلات الشعر للنمو، لتمنح الخصلات قوة ولمعانًا من الاستخدام الأول، دون الحاجة لزيوت باهظة أو كريمات مكلفة.

ماسك البصل والماء

يحتوي البصل على الكبريت الذي يحفز إنتاج الكولاجين ويعزز نمو الشعر.

المكونات: بصلة متوسطة + نصف كوب ماء.

الطريقة: يُمزج البصل مع الماء في الخلاط، ثم يُصفى العصير ويوضع على فروة الرأس مع التدليك، ويُترك 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

وصفة جل الصبار والليمون

الصبار يرطب ويقوي الشعر، بينما ينشط الليمون الدورة الدموية في فروة الرأس.

المكونات: 3 ملاعق جل صبار طازج + ملعقة صغيرة عصير ليمون.

الطريقة: يُخلط المكونان ويوزع الخليط على فروة الرأس والشعر، ويُترك 20 دقيقة ثم يُشطف بالماء الفاتر.

منقوع الحلبة بالماء