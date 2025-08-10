الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل إيقاع الحياة السريع وتزايد الضغوط اليومية، يسعى الكثيرون لتبني عادات صباحية بسيطة تمنحهم دفعة صحية وتعيد التوازن للجسم. ومن بين هذه العادات، يبرز شرب كوب من ماء الليمون الدافئ في الصباح كخيار يجمع بين السهولة والفوائد الصحية العديدة.
هينضف جسمك من السموم.. مشروب طبيعي موجود في بيتك فيه كنز رباني | هتشربه كل يوم
يُحضّر هذا المشروب بمزج عصير الليمون الطازج مع الماء الفاتر، ليكون مصدرًا غنيًا بفيتامين “سي” ومضادات الأكسدة، مما يمنحه قدرة على دعم المناعة وتحسين الهضم وصحة البشرة، وزيادة الطاقة، وحتى تعزيز صحة الكلى.
فيما يلي أبرز 8 فوائد مثبتة علميًا لشرب ماء الليمون في بداية اليوم، وفق ما ذكره تقرير لموقع تايمز أوف إنديا المتخصص بالصحة والتغذية:
- 1. ترطيب الجسم والتخلص من السموم: بعد ساعات النوم الطويلة، يكون الجسم في حالة جفاف نسبي. شرب ماء الليمون صباحًا يساعد على تعويض السوائل المفقودة والحفاظ على الترطيب، مما ينعكس إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي، ونضارة البشرة، ومستوى الطاقة العام.
- 2. تعزيز المناعة بفيتامين “سي”: الليمون غني بفيتامين “سي”، أحد أقوى مضادات الأكسدة، الذي يحمي الخلايا من التلف، ويقوي جهاز المناعة، ويساعد في تحسين مرونة الجلد، ويقلل فرص الإصابة بالأمراض.
- 3. تحسين عملية الهضم: يساعد ماء الليمون على تحفيز إفراز العصارات الهضمية والصفراء، مما يسهل هضم الطعام ويخفف مشاكل مثل الانتفاخ وعسر الهضم، إضافة إلى دعمه لحركة الأمعاء المنتظمة.
- 4. دعم التحكم في الوزن: يمكن أن يساعد شرب ماء الليمون في زيادة الإحساس بالشبع، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة. كما أن مركبات البوليفينول الموجودة في الليمون قد تساهم في تعزيز عملية الأيض والحد من تراكم الدهون.
- 5. تعزيز نضارة البشرة: بفضل محتواه من فيتامين “سي” ومضادات الأكسدة، يساهم ماء الليمون في محاربة الجذور الحرة التي تسرع من ظهور التجاعيد والبقع، مما يمنح البشرة إشراقة وصحة أفضل عند تناوله بانتظام.
- 6. إنعاش رائحة الفم: يساعد ماء الليمون على تقليل الروائح الكريهة الناتجة عن البكتيريا في الفم، كما قد يخفف من التهابات اللثة. لكن يُنصح باستخدام ماصة للشرب والمضمضة بعده لتجنب تأثير الحموضة على مينا الأسنان.
- 7. تحسين المزاج ومستوى الطاقة: الطعم المنعش لماء الليمون ورائحته العطرية قد يساهمان في رفع المعنويات وتقليل التوتر، إضافة إلى الحفاظ على ترطيب الجسم مما يدعم النشاط الذهني والبدني.
- 8. دعم صحة الكلى: يساهم ماء الليمون في زيادة إنتاج البول ورفع مستوى السترات فيه، وهو ما يساعد على منع تكوّن حصوات الكلى، كما يدعم تطهير المسالك البولية.