الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل إيقاع الحياة السريع وتزايد الضغوط اليومية، يسعى الكثيرون لتبني عادات صباحية بسيطة تمنحهم دفعة صحية وتعيد التوازن للجسم. ومن بين هذه العادات، يبرز شرب كوب من ماء الليمون الدافئ في الصباح كخيار يجمع بين السهولة والفوائد الصحية العديدة.

هينضف جسمك من السموم.. مشروب طبيعي موجود في بيتك فيه كنز رباني | هتشربه كل يوم

يُحضّر هذا المشروب بمزج عصير الليمون الطازج مع الماء الفاتر، ليكون مصدرًا غنيًا بفيتامين “سي” ومضادات الأكسدة، مما يمنحه قدرة على دعم المناعة وتحسين الهضم وصحة البشرة، وزيادة الطاقة، وحتى تعزيز صحة الكلى.

فيما يلي أبرز 8 فوائد مثبتة علميًا لشرب ماء الليمون في بداية اليوم، وفق ما ذكره تقرير لموقع تايمز أوف إنديا المتخصص بالصحة والتغذية: