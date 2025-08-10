الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر العناية بالبشرة والشعر من الأمور التي تشغل بال الكثير من النساء، خاصة عندما يتعرضن للعوامل الخارجية مثل الشمس والتلوث. يجد الكثير منهن أنفسهن في حيرة من أمرهن حين يتعلق الأمر بالوصفات التي يمكن أن تفيد بشرتهن وشعورهن. واحدة من الوصفات الطبيعية الفعالة التي لاقت شعبية كبيرة هي خلطة زيت الزيتون مع الزبادي.

” جوزك مش هيقدر يقاوم جمالك ” .. جربي ماسك زيت الزيتون مع الزبادي ورجعي نضارة بشرتك حتى لو عمرك 70 سنة

يمتاز كل من الزبادي وزيت الزيتون بخصائص مرطبة ومغذية. عند دمجهما، ينتج لدينا مزيج فعال يحمل العديد من الفوائد للبشرة والشعر. زيت الزيتون معروف بقدرته على تقوية بصيلات الشعر ومنع تكسر الأطراف، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تقليل آثار الشيخوخة المبكرة. بينما يعمل الزبادي على تنعيم الجلد وتحفيز تجديد الخلايا، وهو مفيد أيضاً في منح الشعر لمعاناً صحياً.

هذا القناع له أيضاً تأثير مهدئ على التهيجات الجلدية، ويعمل كمرطب فعال بعد التعرض للعوامل البيئية القاسية.

طريقة الاستخدام الصحيحة للحصول على أفضل النتائج

لتحضير هذه الوصفة، تحتاجين إلى:

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من الزبادي.

قومى بخلط المكونات معًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتماسك. عند استخدامه على الشعر، يجب تدليك فروة الرأس جيداً، ثم ترك الخليط لمدة نصف ساعة قبل غسله. أما عند استخدامه على البشرة، فمن المفضل وضع طبقة رقيقة على الوجه وتركها لمدة عشرين دقيقة، ثم شطفها بالماء البارد.

للحصول على نتائج مثالية، يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً، مما سيسمح لك بالحفاظ على نعومة البشرة وتقليل التجاعيد.