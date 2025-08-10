الرياض - كتبت رنا صلاح - ربما تكون الآن تبحث عن سر بسيط وطبيعي لتعزيز الصحة العامة لجسمك، وربما يكون الحل في مطبخك، كثيرون يستخدمون الجنزبيل من أجل إعطاء نكهة مميزة للطعام أو مشروب دافئ، لكن قلة منهم يدركون الكنز الحقيقي الذي يحمله، استعد لتتفاجأ: في هذا المقال، سنكشف لك عن فوائد الزنجبيل المدهشة عندما يصبح جزءًا من روتينك اليومي، وهي فوائد لن تتوقعها أبدًا.
"الكنز الحقيقي" .. لن تصدق فوائد الزنجبيل السريه عند تناوله باستمرار .. ضاع عمرنا مانعرفش؟؟؟
يقدم الجنزبيل فائدة كبيرة للصحة حيث يعتبر علاجًا لمختلف الأمراض أبرزها تعزيز قوة الجهاز المناعي، وذكر الموقع الخاص بكلية “الطب” في جامعة هارفارد أبرز الفوائد التي يقدمها الجنزبيل ومنها:
- يُعزز صحة الجهاز الهضمي نظرًا لاحتوائه على مركب حيوي”جينجيرول” يساعد على تسهيل خروج الطعام من المعدة وانتقاله عبر حدوث عملية الهضم.
- يحد من الاضطرابات التي تُصيب المعدة، كما أنه يمتلك سمات مكافحة لحدوث الالتهابات.
- تبعًا لما نُشر في صحيفة ” Phytotherapy Research” توصل الباحثون إلى أن تناول الزنجبيل أو تطبيقه على الجلد يعمل على الحد من الآلام والالتهابات المصاحبة بأعراض ما قبل الدورة الشهرية وآلام العضلات بعد اداء التمارين الرياضية وأيضًا ضعف عظام الركبة والصداع النصفي.
- التحكم بالالتهاب المزمن المصاحب لالتهاب القولون التقرحي، ومرض كرون، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والصدفية، والذئبة.
- وقيد الدراسة يحاول الباحثون المتخصصون التوصل معرفة إذات كانت الجرعات العلاجية من الزنجبيل تسهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.