الرياض - كتبت رنا صلاح - نفحة علاجية من قلب الطبيعة، في قلب كل مطبخ وربما على رف مهمل لا يلفت الانتباه تختبئ اعجوبة خضراء تحمل بين اوراقها سر الشفاء ليست وليدة مختبر حديث ولا من ابتكار مصانع الادوية بل ارث طبيعي ضارب الجذور في التاريخ وهبة من الارض لمن يعرف كيف يستمع لنداءها انها عشبة قادرة على اعادة التوازن لجهازك الهضمي وتحريره من ثقل السموم فتمنح الجسد خفة والروح راحة وكأنها رسالة صامتة من الطبيعة تقول الدواء بين يديك منذ البداية ومن بين ابرز هذه الكنوز الطبيعية تبرز عشبة السنا التي اثبتت فعاليتها في علاج القولون وتنظيفه بطرق امنة وطبيعية.

«عطار سعودي قالي عليها».. عشبة جبارة ربانية متواجدة في كل منزل تجعلك تتخلص كافة مشاكل القولون وتخلصك

تعرف عشبة السنا بقدرتها الفائقة على تنظيف القولون والتخلص من الامساك المزمن وذلك بفضل احتوائها على مركبات طبيعية فعالة تسمى السينوسيدات تعمل هذه المركبات على تنشيط حركة الامعاء بشكل طبيعي مما يسهل التخلص من الفضلات حتى الصلبة منها ويعيد للجهاز الهضمي نشاطه وانتظامه اضافة الى ذلك فان الانتظام في استخدامها بجرعات مدروسة يساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ مما يجعلها خيارا طبيعيا امنا مقارنة بالملينات الكيميائية.

طريقة الاستخدام والتنبيهات الضرورية

غالبا ما تحضر اوراق السنا على شكل شاي دافئ يشرب لتنظيف القولون خاصة قبل الاجراءات الطبية مثل تنظير الامعاء ومع ذلك ينبغي الانتباه الى ان استخدامها لفترات طويلة اكثر من عشرة ايام متواصلة قد يخل بالتوازن الطبيعي للامعاء لذلك ينصح بالاعتدال في تناولها واستشارة مختص قبل ادخالها ضمن الروتين العلاجي وبهذا يمكن لعشبة السنا ان تكون علاجا فعالا ومأمونا اذا استخدمت بحكمة لتظل مثالا على ان الطبيعة كانت وستبقى مصدر الشفاء الاول للانسان.