الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الشعير من أقدم الحبوب التي عرفها الإنسان، وما زال يحافظ على مكانته كغذاء صحي بفضل تركيبته الغنية بالألياف، خاصة “بيتا جلوكان”، بالإضافة إلى المعادن المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم، وفيتامينات ب. ويمكن تناوله في أشكال متعددة، منها الشعير المقشر، أو اللؤلؤي، أو دقيق الشعير، كما يُستخدم كعلف للحيوانات.

كنز رباني في بيتك.. مشروب سحري ينظف الجسم من السموم ويظبط مستوى السكر

بحسب تقرير لموقع Times of India، يمتلك ماء الشعير خصائص غذائية وعلاجية تجعله مشروبًا مثاليًا للوقاية من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب.

أبرز الفوائد الصحية لماء الشعير:

خفض الكوليسترول: الألياف القابلة للذوبان “بيتا جلوكان” تساعد على تقليل الكوليسترول الضار (LDL)، مما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين الهضم: الألياف الموجودة في ماء الشعير تدعم صحة الجهاز الهضمي، تخفف الانتفاخ، وتمنع الإمساك ومضاعفاته.

تنظيم السكر في الدم: مؤشره الجلايسيمي المنخفض يجعله مناسبًا لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث يبطئ امتصاص السكر.

إزالة السموم وترطيب الجسم: يعمل كمدر طبيعي للبول، يخلص الجسم من السموم والماء الزائد، وينعش في الأجواء الحارة.

المساعدة في إنقاص الوزن: يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية.

طريقة تحضير ماء الشعير في المنزل: