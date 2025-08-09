"البذور السحرية".. بذور صغيرة الحجم مفعولها جبار ترطب البشرة وتحارب علامات تقدم العمر.. مفعولها

الرياض - كتبت رنا صلاح - بذور الكتان من المكونات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، ومضادات الأكسدة، والألياف، إضافة إلى فيتامينات ومعادن تعزز صحة الجلد ونضارته استخدامها في وصفات العناية بالبشرة يساعد على الترطيب، ومحاربة التجاعيد، وتوحيد اللون.

الترطيب العميق: الأحماض الدهنية الموجودة في بذور الكتان تساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع جفافها.

محاربة الشيخوخة المبكرة: مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تهدئة الالتهابات: لها خصائص مهدئة تساعد في تخفيف تهيج واحمرار البشرة.

تفتيح وتوحيد اللون: الاستمرار في استخدامها يساعد على إزالة البقع الداكنة وتحسين مظهر الجلد.

طريقة عمل وصفة بذور الكتان للبشرة

المكونات

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

الطريقة

ضعي بذور الكتان مع كوب الماء في قدر صغير، وضعيه على النار حتى يغلي.

خففي النار واتركيه يغلي ببطء لمدة 5-10 دقائق حتى يتكوّن قوام هلامي.

ارفعي القدر واترك المزيج ليبرد قليلًا، ثم قومي بتصفيته للحصول على الجل.

أضيفي العسل للمزيج إذا رغبتِ في زيادة الترطيب والتغذية.

طبقي الجل على وجهك النظيف واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج، مع الاستمرار في العناية اليومية بالبشرة.