الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الطب الطبيعي، هناك كنوز لا تقدر بثمن مخبأة في أبسط الأشياء التي نراها يوميًا ولا نعيرها اهتمامًا. من بين هذه الكنوز، بذور صغيرة وسحرية، لا يتجاوز سعرها 20 جنيهًا، لكنها تحمل في داخلها قوة مذهلة لتجديد شباب الجسم، وتحفيز البشرة، وتقوية المناعة، بل وحتى تحسين الطاقة والحيوية مهما كان عمرك كثيرون لا يعرفون قيمتها، ويتركونها مهملة وكأنها لا شيء، بينما هي في الحقيقة هدية طبيعية ربانية تعيد لك النشاط والحيوية من جديد. في هذا المقال، سنكشف لك اسم هذه البذور، وفوائدها المدهشة، والطريقة الصحيحة لاستخدامها لتحصل على أقصى استفادة..

“معجزة من السماء”.. بذور سحرية مهدور قسمتها وسعرها 20 جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين

لتحضير وصفة طبيعية باستخدام بذور الكتان ستحتاجين إلى المكونات التالية:

بذور الكتان المطحونة

جل الصبار

عصير ليمون

نشا

هذه المكونات تجتمع معا لتكوين تركيبة غنية بالمغذيات التي تساهم في العناية بالبشرة.

خطوات تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة

لتحضير الوصفة اتبعي الخطوات التالية:

أحضري وعاء ثم أضيفي القليل من بذور الكتان المطحونة وملعقة من النشا.

أضيفي عصير الليمون وملعقة من جل الصبار.

امزجي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.

قومي بتطبيق الخليط على وجهكِ ورقبتكِ لمدة ثلاثين دقيقة.

بعد انتهاء الوقت افركي وجهكِ بلطف لإزالة الخليط ثم اغسليه بالماء.

فوائد بذور الكتان للبشرة

تحتوي بذور الكتان على مجموعة من الفوائد المهمة للبشرة، من بينها: