الرياض - كتبت رنا صلاح - سعى الكثير من النساء إلى الحصول على شعر ناعم، صحي ولامع يعكس جمالهن ويمنحهن مظهرًا متألقًا وأنيقًا. ومع التلوث المتزايد واستخدام مستحضرات التجميل الكيميائية وأدوات التصفيف الحرارية، أصبح الشعر أكثر عرضة للجفاف والتقصف وفقدان النعومة الطبيعية لذلك، تتجه الكثيرات إلى استخدام خلطات طبيعية آمنة وفعالة تعيد الحيوية واللمعان للشعر دون مخاطر جانبية.
جارتي الهندية قالتلي عليها.. تعالي اقولك أسرار الخلطات الطبيعية التي تمنح شعرك نعومة ولمعان لا يُقاوم
في هذا التقرير نستعرض أفضل الخلطات الطبيعية المجربة لتغذية الشعر وتنعيمه بعمق باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.
ماسك بذور الشيا لتنعيم الشعر
- انقعي 3 ملاعق كبيرة من بذور الشيا في كوب ماء لمدة 4 ساعات حتى يتكون جل.
- صفي الجل وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من زيت الأرجان.
- اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعي الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس بلطف.
- اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي الشعر بالشامبو والماء الفاتر، واتركيه يجف طبيعيًا.
- خلطة الموز مع المايونيز لترطيب وتنعيم الشعر
- اهرسي موزة ناضجة حتى تصبح ناعمة.
- أضيفي 2 ملعقة كبيرة من المايونيز وملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، واخلطي جيدًا.
- ضعي الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس، ثم غطيه بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة لمدة 30 دقيقة.
- اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم كالمعتاد.
- خلطة زيت جوز الهند وزيت الخروع لتقوية الشعر وتنعيمه
- اخلطي كميات متساوية من زيت جوز الهند وزيت الخروع (ملعقتان من كل منهما).
- سخني الخليط قليلاً على حمام ماء دافئ.
- دلكي فروة الرأس بالخليط بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية، ثم وزعي الزيت على كامل الشعر مع التركيز على الأطراف.
- غطي الشعر واتركي الخليط لمدة ساعة على الأقل، ثم اغسلي الشعر بالشامبو واتبعيه ببلسم مرطب.
- تلك الخلطات الطبيعية لا تمنح شعرك نعومة فحسب، بل تقويه وتغذيه من الجذور حتى الأطراف، لتستعيدي إشراقة وحيوية شعرك بشكل صحي وآمن.