الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت العديد من الدراسات عن فوائد الشاي الأخضر والشاي الأحمر لصحة الإنسان، إلا أن دراسة جديدة سلّطت الضوء على تأثير مميز للشاي الأزرق، إذ يُعد الشاي الأزرق المُستخرج من بتلات زهرة البازلاء الزرقاء من أكثر المشروبات التي نالت شهرة واسعة في الأوساط الصحية، وذلك وفقاً لما أورده موقع “إنديا توداي”.

لا أحمر ولا أخضر.. 10 فوائد صحية مذهلة للشاي الأزرق

أشارت الدراسة إلى أن هذا المشروب يتمتع بـ10 فوائد صحية مهمة لجسم الإنسان، من أبرزها احتواؤه على مضادات أكسدة مثل مركبات الأنثوسيانين التي تسهم في حماية الخلايا، كما يعزز الوظائف الإدراكية لاحتوائه على خصائص تحفّز إنتاج الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالذاكرة.

ويدعم الشاي الأزرق التحكم في الوزن بفضل انخفاض سعراته الحرارية، إلى جانب كونه خالياً من الكافيين، وتشير الدراسة أيضاً إلى أن الشاي الأزرق يساهم في تعزيز صحة البشرة، من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، كما أنه مفيد لصحة العينين لاحتوائه على الفلافونويدات التي تحسّن تدفق الدم إلى العينين.

إضافة إلى ذلك، يتميز الشاي الأزرق بخصائص مدرّة للبول تساعد الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة، كما يساهم في تنظيم مستويات السكر من خلال موازنة الجلوكوز في الدم، فضلاً عن دوره في تخفيف التوتر والقلق بتأثيره المهدئ على الجهاز العصبي، كما يعزز جهاز المناعة لاحتوائه على مركبات داعمة للمناعة، ويساعد في تعزيز نمو الشعر من خلال تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

كنز طبيعي يفيض بالقيم الغذائية

والجدير بالذكر أن الشاي الأزرق يُعد كنزاً طبيعياً غنياً بالقيم الغذائية، إذ يحتوي على فيتامينات A، C، E، B1، B2، B5، B6، B7، إضافة إلى الكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والحديد، والنحاس، والنياسين، وحمض الفوليك، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تتفوق على تلك الموجودة في التوت البري.