معجزة نزلت من السماء .. عشبة ربانية تنمو في الصحراء تعالج الكبد وتنقيه من السموم تماما وتعتبر الحل الأمثل

الرياض - كتبت رنا صلاح - في قلب الصحراء القاحلة، تنمو عشبة نادرة تحمل بين أوراقها سرًا طبيًا عظيمًا يُعد بمثابة معجزة ربانية. هذه العشبة الفريدة لا تقتصر فوائدها على تنظيف الكبد من السموم وتعزيز صحته فقط، بل تخطت ذلك لتصبح علاجًا واعدًا للسرطان، مما جعلها مطلوبة بشكل كبير حتى لو بلغ سعرها ملايين الجنيهات. قدرتها على تجديد الخلايا ومقاومة الأمراض الخطيرة تجعلها أملًا جديدًا للمرضى الباحثين عن الشفاء الحقيقي. اكتشف معنا أسرار هذه العشبة النادرة وكيف يمكن أن تغيّر حياة الملايين حول العالم.

1. حماية الكبد

تُعد عشبة شوك الجمل علاجًا تقليديًا فعالًا لصحة الكبد، وتُستخدم بشكل شائع كمكمل غذائي للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد مثل التهاب الكبد، الكبد الدهني، وحتى سرطان الكبد.

أظهرت دراسة أجريت عام 2021 تحسنًا في وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بالكبد الدهني غير الكحولي الذين تناولوا مكملات شوك الجمل، كما يُعتقد أنها تقلل من التلف الناتج عن الجذور الحرة أثناء عملية التمثيل الغذائي للمواد السامة.

مع ذلك، تبقى الحاجة قائمة لمزيد من الدراسات لتحديد الجرعات المناسبة ومدة العلاج المثلى.

2. دعم وظائف الدماغ

استُخدمت شوك الجمل قديمًا في علاج الأمراض العصبية مثل الزهايمر والشلل الرعاش، وتتميز العشبة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعلها قادرة على حماية خلايا الدماغ من التلف.

أظهرت دراسات على الحيوانات أن “سيليمارين” يُقلل من تراكم اللويحات البروتينية المرتبطة بمرض الزهايمر، إلا أن تأثيره على البشر لم يُدرس بعمق بعد.

3. الوقاية من هشاشة العظام

تلعب عشبة شوك الجمل دورًا محتملاً في تعزيز صحة العظام، وأظهرت تجارب على الحيوانات أن “سيليمارين” يُحفز تمعدن العظام ويُقلل من فقدان الكتلة العظمية، مما يجعلها علاجًا وقائيًا واعدًا للنساء بعد انقطاع الطمث.

4. تحسين علاج السرطان

تُظهر الدراسات الحديثة أن عشبة شوك الجمل قد تُعزز فعالية العلاج الكيميائي ضد السرطان وتقلل من آثاره الجانبية، وكما يُعتقد أنها تحفز النشاط المضاد للأورام وتحمي الخلايا السليمة من التلف.

ومع ذلك، فإن الدراسات البشرية المتوفرة لا تزال محدودة، ما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من البحث.

5. تعزيز إنتاج حليب الأم

تشير دراسة عشوائية قديمة إلى أن تناول “سيليمارين” يوميًا لمدة 63 يومًا زاد من إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات بنسبة 64%، فإن الأدلة المتاحة حاليًا غير كافية لتأكيد سلامة وفعالية هذا الاستخدام.

6. علاج حب الشباب

يُعتقد أن الإجهاد التأكسدي يلعب دورًا في تطور حب الشباب، وهنا تظهر فائدة عشبة شوك الجمل بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، وأظهرت دراسة أجريت عام 2012 أن تناول مكملات “سيليمارين” لمدة 8 أسابيع قلل من ظهور حب الشباب بنسبة 53%.

7. خفض مستويات السكر في الدم

تُعد عشبة شوك الجمل مكملًا واعدًا لإدارة مرض السكري من النوع الثاني، وتوصلت دراسة أجريت عام 2021 أن “سيليمارين” يُحسن من حساسية الإنسولين ويُخفض مستويات السكر في الدم.

هل عشبة شوك الجمل آمنة؟