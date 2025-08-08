“ماسكات طبيعية لمفعول رهيب!”.. تعرفي على وصفة الصبار والزبادي السحرية لبشرة مشرقة وشابة في دقائق معدودة!

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد مزيج الصبار والزبادي من أقدم وأشهر الوصفات الطبيعية في عالم العناية بالبشرة، لما يحتويه من عناصر غذائية ومضادات أكسدة تساعد على ترطيب الجلد، تفتيح لونه، والتقليل من مشاكل البشرة الشائعة. ويزداد الاحتياج لهذا القناع في فصل الشتاء، حيث يعاني الكثير من الجفاف وفقدان النضارة.

1. ترطيب عميق ونعومة فائقة

يجمع القناع بين الخصائص المرطبة في جل الصبار والزبادي، مما يمنح البشرة ملمسًا ناعمًا ولمعانًا طبيعيًا، ويساعد على التخلص من الجفاف والتشققات.

2. تفتيح البشرة وتوحيد اللون

يساعد على تقليل التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن أشعة الشمس أو آثار الحبوب، بفضل مكونات التفتيح الطبيعية الموجودة في كل من الصبار والزبادي.

3. تهدئة الجلد وحمايته من أضرار الشمس

يقلل الاحمرار والتهيج الناتج عن التعرض الطويل للشمس، كما يدعم تجديد الخلايا ويحافظ على حيوية البشرة.

4. مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر

يحفّز الصبار إنتاج الكولاجين ويحسن مرونة الجلد، بينما يحافظ الزبادي على شباب البشرة ويقلل من الخطوط الدقيقة.

5. مقاومة حب الشباب والبثور

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تحد من نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب، فيما يهدئ الصبار الالتهابات ويقلل التهيج.

طريقة تحضير القناع

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي.

1 ملعقة صغيرة من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي (اختياري لزيادة الترطيب).

الخطوات:

امزجي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.

وزعي القناع على بشرة نظيفة باستخدام فرشاة أو أطراف الأصابع.

اتركيه لمدة 10–15 دقيقة.

اشطفي وجهك بماء فاتر وجففيه بلطف.

للحصول على أفضل النتائج، استخدميه مرتين أسبوعيًا قبل النوم.

نصائح وتحذيرات

اختبار الحساسية أولًا: إذا كنتِ تعانين من حساسية الألبان، جربي القناع على منطقة صغيرة من الجلد قبل وضعه على الوجه كاملًا.

تأثير مؤقت على المسام: في حالات نادرة، قد يؤدي الزبادي إلى انكماش بسيط في المسام، وهو أمر طبيعي ويزول سريعًا.