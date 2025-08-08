الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني الكثير من النساء والرجال من تراكم الدهون في منطقتي البطن والأرداف، مما قد يسبب صعوبة في الحركة، مشكلات في النوم، وأحيانًا شعورًا بالإحراج.

هذه المشكلة قد ترجع لأسباب وراثية، أو لتغيرات طبيعية في الجسم مثل الحمل والرضاعة، أو للعادات الغذائية غير الصحية.

“تخلصي من دهون البطن والكرش سريعًا!”.. برنامج تنحيف الجسم الشامل اللي هيخلي جسمك متناسق وصحي في وقت قياسي!

الخبر الجيد أن التخلص من هذه الدهون ليس مستحيلًا!

مع النظام المناسب، يمكن ملاحظة فرق واضح في 5 أيام فقط.

نصائح أساسية لتسريع النتائج

تناول السلطة مع كل وجبة (عدا العشاء)

احرص أن تحتوي على الجرجير، البصل، الثوم، الفجل، الجزر، الخس، والطماطم.

الألياف الموجودة فيها تساعد على الشعور بالشبع وتنقية الجسم من السموم.

اشرب الماء بانتظام

كوب كبير على الريق صباحًا، وكوب قبل كل وجبة، لزيادة الحرق وتقليل الشهية.

التزم بمواعيد الوجبات

تجنب تناول أي وجبات أو سناك بين الوجبات الرئيسية، ويمكن استبدال بعض الوجبات بالخضار أو الفواكه (عدا: المانجو، البلح، الموز، العنب، التين).

ابتعد عن المشروبات الغازية والوجبات السريعة

فهي تزيد السعرات الفارغة وتعيق عملية الحرق.

أكثر من تناول الأسماك

خاصة التونة والسلمون خلال الخمسة أيام الأولى.

مشروبات مساعدة

كوب من الزنجبيل المغلي + كوب من الشاي الأخضر يوميًا قبل الوجبات.

وصفات فعّالة للتخلص من الدهون

1. وصفة القهوة

ملعقتان قهوة + ملعقة عسل أبيض.

اخلط جيدًا وضع على المنطقة المراد تنحيفها لمدة 30 دقيقة.

تساعد على شد الجلد وتنشيط الدورة الدموية.

2. مشروب الكمون

ملعقة صغيرة بذور كمون تُغلى في كوب ماء.

يُشرب صباحًا قبل الإفطار لحرق دهون البطن.

3. مشروب القرفة والزنجبيل والليمون

1 عود قرفة + 1.5 سم زنجبيل طازج + عصير نصف ليمونة + 1 جرام عسل + 200 مل ماء.

يُغلى ويُشرب دافئًا.

4. شوربة الخيار الحارقة للدهون

600 جم خيار + كوب نعناع مفروم + ¼ كوب ثوم معمر + ملعقتان صغيرتان ثوم مهروس.

تُخلط المكونات بالخلاط حتى تتجانس.

5. ماء الديتوكس بالبرتقال والقرفة

شرائح برتقال + أعواد قرفة + ماء.

يُترك في الثلاجة ساعتين قبل الشرب.

6. مشروب الحرق المركّز

كوب ماء دافئ + ملعقة زنجبيل مطحون + ملعقة قرفة + ملعقة كمون + عصير نصف ليمونة + رشة فلفل أسود + عسل للتحلية.

يُشرب صباحًا على الريق أو قبل النوم.

ملاحظات هامة

هذه الوصفات والنصائح مناسبة لفترة قصيرة، وللحصول على نتائج دائمة يجب الالتزام بنمط حياة صحي على المدى الطويل.

يُفضل استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة أو تتناول أدوية.