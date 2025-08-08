الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ فجر التاريخ ارتبط جمال المرأة بشعرها الذي اعتبر تاجا يزين ملامحها ويعكس انوثتها وسحرها وبينما تتعدد وصفات العناية وتتنوع مستحضرات التجميل تبقى الطبيعة الام خزينة الاسرار التي لا تنضب تقدم لنا حلولا نقية بعيدة عن التعقيد ومن بين هذه الكنوز تبرز عشبة السدر كإكسير فريد يمنح الشعر طولا وانسيابا وكثافة لتعيد اليه الحياة وتضفي عليه بريقا يأسر الانظار ومع اقتراب المناسبات والاعياد تبحث الكثير من النساء عن حلول طبيعية تمنح الشعر مظهرا صحيا في وقت قصير وهنا يأتي دور هذه الوصفة الفعالة.

«امريكا هتموت عليها»… عشبة ربانية موجودة في كل بيت تطول وتكثف الشعر من الاستخدام الاول

لتحضير ماسك السدر المغذي نحتاج الى كوب من الزبادي وكوب من الماء الفاتر وملعقتين كبيرتين من بودرة السدر بالاضافة الى ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من زيت جوز الهند وتمتاز هذه المكونات بتكامل فوائدها فالزبادي يرطب الشعر ويقويه والماء الفاتر يساعد على اذابة السدر بينما تمنح الزيوت الطبيعية لمعانا ومرونة للشعر ومع الاستخدام المنتظم يصبح الشعر اكثر نعومة وقوة مما يعزز ثقتك بنفسك ويضفي عليك اطلالة مميزة.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية يوضع السدر في وعاء عميق ويضاف الماء تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يتشكل قوام كريمي متجانس بعد ذلك يضاف الزبادي ويقلب جيدا ثم تدمج الزيوت مع المزيج حتى تتداخل المكونات تماما يوضع الماسك على فروة الرأس فقط اذ ان توزيعه على الاطراف قد يسبب تقصف الشعر يترك لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وبالمواظبة على هذه الخطوات مرة اسبوعيا ستحصلين على شعر اطول واكثر كثافة ينبض بالحيوية ويلفت الانظار في كل مناسبة.