“البذور الطبيعية قوة شعرك الخفية!”.. كيف تكشف أحدث الأبحاث العلمية عن علاج الصلع وتنشيط فروة الرأس بطريقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني كثير من السيدات من اسمرار الركب والأكواع نتيجة الاحتكاك المستمر وقلة الترطيب، إلى جانب تراكم خلايا الجلد الميت والتعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يسبب تفاوتًا في لون البشرة ويؤثر على مظهر هذه المناطق.

ومع اقتراب فصل الصيف وارتداء الملابس القصيرة، يزداد الإحراج لدى البعض، لكن الحل بسيط وطبيعي ومتوافر في المنزل.

نقدم لكم خلطة طبيعية سهلة التحضير، تساعد على تفتيح لون الركب والأكواع بفاعلية ملحوظة خلال ثلاثة أيام فقط، من خلال تقشير الجلد والتخلص من التصبغات مع ترطيب عميق للبشرة، مما يجعلها أكثر نعومة وإشراقًا.

مكونات الخلطة:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم (البيكنج صودا)

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير والاستخدام:

1. يخلط عصير الليمون مع بيكربونات الصوديوم حتى تتكون خليط شبه كريمي.

2. يضاف الزيت والعسل ويخلط المزيج جيدًا حتى يتجانس.

3. تُغسل الركب والأكواع جيدًا ثم تُجفف بمنشفة نظيفة.

4. يُدلك الخليط على المناطق الداكنة بحركات دائرية لمدة دقيقتين.

5. يُترك الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم يُغسل بالماء الفاتر ويُجفف.

6. يُكرر الاستخدام يوميًا لمدة 3 أيام متتالية لتحقيق أفضل النتائج.

7. يُفضل ترطيب البشرة بعدها باستخدام كريم مرطب أو فازلين للحفاظ على النعومة.

تعتبر هذه الخلطة من أسرع وأبسط الطرق الطبيعية لتوحيد لون البشرة والتخلص من اسمرار الركب والأكواع، دون الحاجة إلى منتجات تجميلية باهظة أو إجراءات معقدة، مع ضمان نتائج تظهر من أول استخدام.