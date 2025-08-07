الرياض - كتبت رنا صلاح - لبان الذكر يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعية والكثير من المواد الأخرى التي تساهم في تجديد خلايا البشرة وتفتيح لونها، ويفضله الكثير من السيدات بدلًا من اللجوء إلى مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر البشرة على المدى الطويل، وسوف نتعرف على أبرز فوائد لبان الذكر للبشرة في هذا المقال.

"هترجع شباب حتى لو بعمر الـ70".. كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد| وداعًا لعلامات

المكونات

-كوبان من الماء.

-كمية مناسبة من لبان الذكر.

-ملعقتان من ماء الورد.

طريقة التحضير

ضعي وعاءً على نار هادئة، ثم أضيفي الماء، وأضيفي لبان الذكر إلى الماء واتركيه حتى يغلي، وبعد غليان الخليط، اتركيه ليبرد تمامًا، وأضيفي ماء الورد إلى الخليط، ثم امزجيه جيدًا.

طريقة الاستخدام

-استخدمي هذا الخليط لغسل بشرتك مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً قبل النوم، واستمري في استخدام هذه الوصفة بانتظام لتحصلي على بشرة ناعمة ومتوهجة.

وصفة لبان الذكر لتوحيد لون البشرة

المكونات

-كوب من الماء المغلي.

-ملعقتان من لبان الذكر.

طريقة التحضير

انقعي لبان الذكر في الماء المغلي واتركيه لمدة ليلة كاملة حتى يتغير لون الماء إلى الأبيض، وقومي بتصفية المنقوع واحتفظي به في زجاجة، مع حفظه في الثلاجة، ونظفي وجهك باستخدام قطعة قطن مبللة بالمنقوع واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء، وكرري استخدام هذه الوصفة مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً) بانتظام لتحصلي على بشرة متوهجة خالية من البقع الداكنة.