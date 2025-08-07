الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التوجه المتزايد نحو العلاج الطبيعي والبحث عن بدائل آمنة وفعالة للأدوية، تبرز بعض الأعشاب كآمال للكثيرين الذين يعانون من مرض السكري. يعتبر تجديد خلايا البنكرياس تحديًا كبيرًا في علاج الأمراض المرتبطة به، لكن هناك عدة أعشاب تُظهر قدرة على دعم صحة البنكرياس وتجديد خلاياه بشكل طبيعي.
“معجزة ربانية” .. عشبة سحرية تفرز انسولين طبيعي بدون دواء و تجدد خلايا البنكرياس وتعيد تنشيط الخلايا الميتة
تعد العشبة المتحدث عنها “معجزة ربانية” قادرة على إفراز الإنسولين الطبيعي وتجديد خلايا البنكرياس، مما يجعلها خيارًا ملحوظًا لمن يسعون للسيطرة على مستويات السكر في الدم بدون أدوية تقليدية. يُعتقد أن هذه العشبة تساعد في إعادة تنشيط الخلايا الميتة، مما يمثل خطوة هامة نحو حياة خالية من مضاعفات مرض السكري.
الأعشاب المجددة لخلايا البنكرياس
- ذيل الحصان (Horsetail): تعتبر عشبة ذيل الحصان غنية بالسيليكا، ما يساعد في شفاء وإعادة بناء الأنسجة التالفة نتيجة التهاب البنكرياس. تشير الدراسات إلى أن مستخلص ذيل الحصان قد ساهم بشكل كبير في مكافحة السكري وتجديد خلايا البنكرياس بعد فترة علاج قصيرة.
- أوريغانو (Oregano): يُعتبر الأوريغانو في الطب التقليدي علاجًا واعدًا لمقاومة الأكسدة المرتبطة باضطرابات مثل السكري. تحتوي هذه العشبة على مضادات الأكسدة الفينولية الطبيعية التي تدعم صحة البنكرياس وتساهم في إدارة ارتفاع السكر في الدم.
- القرع المر (Bitter Melon): يشتهر القرع المر بقدرته على تحفيز البنكرياس لإفراز الإنسولين الطبيعي. يحتوي على مركبات تعمل على تجديد خلايا البنكرياس وتحسين أدائها، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من الضغط على البنكرياس.
- عشبة الجيمنيما (Gymnema Sylvestre): تعرف هذه العشبة بقدرتها على تحفيز البنكرياس لإنتاج المزيد من الإنسولين. تحتوى على مركبات فعّالة تعمل على تحسين وظائف خلايا بيتا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين.
- الكركم (Turmeric): يحتوي الكركم على الكركومين الذي يتمتع بخواص مضادة للالتهابات والأكسدة. يُعتقد أنه يساعد في حماية خلايا البنكرياس ويعزز قدرتها على التجدد ويحسن من مقاومة الإنسولين.
- القرفة (Cinnamon): تُعرف القرفة بتحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يساعد في تقليل الضغط على البنكرياس. أيضًا، تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا البنكرياس وتشجع على تجديدها.