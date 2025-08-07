الرياض - كتبت رنا صلاح - بقلة الرجلة أو ما تعرف باسم الفرفحينا من الأعشاب البرية التي تنبت في مزارع الوادي الجديد دون تدخل بشري وتنمو في فصل الصيف وسط الحشائش بشكل طبيعي وتتميز بشكلها المشابه لعرش البطيخ وبأوراقها الصغيرة العريضة السميكة

عشبة جهنمية برية ذكرت في حديث نبوي منذ 1400 سنه وحيرت الطب الحديث.. تقضي على الورم تماما وتنمو في الحشائش

تحمل الرجلة مواد طبيعية فعالة مثل المركبات الكيميائية والمواد المخاطية التي تعزز استخدامها في العلاجات الطبية خاصة لأمراض خطيرة مثل السرطان وتصلب الشرايين وأمراض القلب وتشتهر كذلك في الطب الصيني الشعبي كعلاج فعّال لمجموعة من الأمراض

فوائد مذهلة لا تُعد ولا تُحصى

الرجلة النبتة البرية التي تهزم السرطان وتخفض الكوليسترول

تساعد الرجلة في الوقاية من التهابات الجهاز الهضمي والقرحة كما تساهم في طرد الديدان وتحسين ليونة المعدة والتقليل من الإسهال والحد من التقيؤ وعلاج الوحام والثآليل والحمى والصداع والنزيف

تجربة علمية تثبت فعاليتها

أحد الكيميائيين أجرى دراسة على الرجلة لاختبار تأثيرها على الدهون في الدم فتبين أنها تخفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بشكل واضح وفعال بدون أي آثار جانبية

مصدر غني بالأحماض والفيتامينات

الرجلة تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة وفيتامينات هامة ومركبات فلافونويدية تساعد في تدمير الخلايا السامة وتنقية الجسم بالكامل كما أن مغلي بذورها يعمل على تنظيف الكلى من السموم وتنظيم تدفق الدم داخل الشرايين

سلاح طبيعي ضد الخلايا السرطانية

الدراسات الحديثة أثبتت أن الرجلة تمتلك خصائص قادرة على محاربة الخلايا السرطانية ومنع انتشارها بفضل مكوناتها الطبيعية المتنوعة التي تعمل بتناسق على دعم جهاز المناعة والحد من تطور الأمراض الخطيرة