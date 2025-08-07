الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الحرنكش، المعروف أيضًا بالتوت الهندي، من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة والفيتامينات، ما يجعله خيارًا صحيًا مثاليًا للعديد من الأشخاص ويتناول الكثيرون الحرنكش طازجًا أو على الريق للاستفادة من فوائده المتعددة التي تعزز صحة الجسم بطرق فعالة وطبيعية.

«أهمهم الشيب المبكر».. 10 فوائد صحية لتناول الحرنكش على الريق| إزاي كانت غايبة عننا

1. تعزيز المناعة: بفضل محتواه العالي من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، يقوي الحرنكش جهاز المناعة ويكافح نزلات البرد والعدوى.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي: يعمل على تحفيز إفراز إنزيمات الهضم، ما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

3. تفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد: يساهم فيتامين سي بالكولاجين في الحفاظ على نضارة وشباب البشرة وتقليل علامات الشيخوخة المبكرة.

4. الحد من تساقط الشعر والشيب المبكر: يحتوي على الحديد والكاروتين الضروريين لصحة فروة الرأس والشعر.

5. صحة القلب: يساهم في تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الجيد، وينظم ضغط الدم، مما يقي من أمراض القلب.

6. المساعدة على فقدان الوزن: غني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتحفز التمثيل الغذائي.

7. تحسين النظر: يمد العين بالكاروتين الذي يحميها من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.

8. تنظيم مستوى السكر في الدم: يساعد مرضى السكري في ضبط مستويات الجلوكوز.

9. مضاد للالتهابات: يخفف من أعراض التهاب المفاصل وبعض الاضطرابات الالتهابية الأخرى.

10. تنقية الجسم من السموم: يدعم صحة الكبد ويعزز التخلص من السموم.

مكونات الحرنكش لكل 100 جرام:

44 سعرة حرارية

252 ملجم من فيتامين سي

290 وحدة دولية من فيتامين أ

25 ملجم كالسيوم

0.31 ملجم حديد

20 ملجم فوسفور

10.18 جرام كربوهيدرات

0.88 جرام بروتين

0.58 جرام دهون

4.3 جرام ألياف

تناول الحرنكش بانتظام يمكن أن يكون روتينًا صحيًا بسيطًا ينعكس إيجابًا على الصحة العامة، ويساعد في الوقاية من أمراض متعددة وتعزيز النشاط اليومي.