الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم يميل أكثر إلى الطبيعة والصحة أصبح البحث عن بدائل طبيعية للمنتجات الكيميائية أمرًا ضروريًا وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعناية بالجسم ومن أهم هذه المنتجات هو مزيل العرق حيث أن معظم الأنواع التجارية تحتوي على مواد ضارة قد تؤثر على الصحة على المدى البعيد ولهذا السبب يلجأ الكثيرون إلى صنع مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات آمنة تمامًا وفعالة جدًا في القضاء على رائحة العرق الكريهة ومنحك انتعاشًا يدوم لساعات طويلة

لن تشتري مزيل عرق بعد الآن أبداً طريقة مذهلة لعمل مزيل عرق طبيعي ١٠٠٪ في المنزل يدوم طويلاً ويمنحك رائحة

إذا كنت تبحثين عن وص سهلة وسريعة لتحضير مزيل عرق طبيعي ١٠٠٪ فإليك هذه الطريقة المجربة والفعالة والتي ستغنيك عن أي منتج آخر ولن تكلفك شيئًا يُذكر كما أنها مناسبة لجميع أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة ولن تسبب لك أي تهيج أو اسمرار بالعكس ستلاحظين نعومة وترطيبًا مذهلًا في منطقة تحت الإبطين بفضل المكونات الطبيعية التي سنستخدمها

لماذا نحتاج إلى مزيل عرق طبيعي

تحتوي مزيلات العرق التجارية على مركبات مثل الألومنيوم والبارابين والعطور الصناعية وهذه المكونات قد تسد المسام وتمنع الجسم من التخلص من السموم بشكل طبيعي كما يمكن أن تسبب تهيجًا وتحسسًا للجلد أو تؤدي إلى تغير لونه مع الاستخدام المستمر لذلك فإن الخيار الأفضل هو استخدام مزيل عرق طبيعي يعمل على امتصاص الرطوبة ومحاربة البكتيريا المسببة للرائحة من دون أن يؤثر على وظائف الجسم الطبيعية

المكونات الأساسية لتحضير مزيل العرق الطبيعي

زيت جوز الهند ويُعتبر من أقوى الزيوت المضادة للبكتيريا كما أنه يرطب الجلد بعمق ويمنحه نعومة فائقة

نشا الذرة أو بودرة التالك وهي مادة طبيعية تمتص العرق والرطوبة وتمنع التصاق الجلد وتقلل الاحتكاك

صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم وهي من المواد الفعالة جدًا في إزالة الروائح الكريهة وقتل البكتيريا التي تسببها

زيت شجرة الشاي ويُستخدم لمكافحة البكتيريا والفطريات كما أنه يمنح رائحة نظافة طبيعية تدوم طويلاً

زيت اللافندر أو زيت الليمون لإضفاء رائحة منعشة وجميلة حسب ذوقك كما أنهما يساعدان في تهدئة البشرة

طريقة التحضير بالتفصيل

في وعاء نظيف قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ويمكنك تسييحه قليلًا إذا كان صلبًا في درجة حرارة الغرفة

أضيفي إلى الزيت ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة وقلبي جيدًا حتى يذوب تمامًا داخل الزيت

ثم أضيفي ملعقتين من بيكربونات الصوديوم وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس إذا شعرت أن القوام سائل جدًا يمكنك إضافة القليل من النشا حتى يصبح أكثر تماسكًا

الآن أضيفي عشر قطرات من زيت شجرة الشاي وخمس قطرات من الزيت العطري المفضل لديك مثل اللافندر أو الليمون واخلطي المكونات مرة أخيرة

انقلي المزيج إلى علبة نظيفة ومعقمة ويفضل أن تكون من الزجاج أو البلاستيك الصحي واحفظيها في مكان بارد أو حتى في الثلاجة في الصيف

طريقة الاستخدام الصحيحة

كل صباح أو بعد الاستحمام خذي كمية صغيرة جدًا بحجم حبة عدس من مزيل العرق الطبيعي وادهني بها تحت الإبطين على بشرة نظيفة وجافة تمامًا

لا حاجة لتكرار الاستخدام عدة مرات يوميًا فهذه التركيبة قوية وتدوم طويلاً ولكن يمكنك تجديدها عند الحاجة خاصة في فصل الصيف أو بعد التمارين

نصائح لنجاح الوصفة

إذا كانت بشرتك حساسة جدًا يمكنك تقليل كمية بيكربونات الصوديوم أو استبدالها بمسحوق الأروروت لتفادي أي تهيج

في حال كان الجو حارًا جدًا وذاب مزيل العرق يمكنك وضعه في الثلاجة ليعود إلى قوامه الطبيعي دون أن يتأثر مفعوله

يمكنك تخصيص رائحة مزيل العرق حسب ذوقك باستخدام الزيوت العطرية المختلفة مثل النعناع أو البرتقال أو الروزماري

النتائج بعد الاستخدام

ستلاحظين من الاستخدام الأول اختفاء الرائحة الكريهة وبقاء إحساس النظافة والانتعاش طوال اليوم كما أن منطقة تحت الإبط ستصبح أكثر نعومة وبياضًا مع الوقت بسبب التغذية الطبيعية التي تقدمها الزيوت

لن تحتاجي بعد اليوم إلى شراء مزيلات تجارية باهظة الثمن أو مليئة بالمواد المضرة فجمال الطبيعة كافٍ ليمنحك كل ما تحتاجينه

هل يناسب الرجال أيضاً

بالطبع يمكن للرجال أيضًا استخدام هذه الوصفة فهي فعالة للجميع ويمكن تغيير رائحة الزيت العطري لشيء يناسب الرجال مثل زيت خشب الصندل أو النعناع.

تحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل لا يحتاج إلى مجهود كبير ولا أدوات معقدة فقط اختاري المكونات بعناية واتبعي الخطوات وستحصلين على منتج آمن واقتصادي وفعال يدوم معك لفترة طويلة ويمكنك عمل كميات أكبر وتخزينها أو حتى إهداؤها لمن تحبين فالجميع يبحث عن الجمال الطبيعي الآن والأفضل أن يكون من صنع يديك.

يمكنك صنع مزيل عرق طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وآمنة امزجي ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة من البيكنج صودا ونشا الذرة ثم أضيفي بضع قطرات من أي زيت عطري مفضل ضعي الخليط في علبة نظيفة واستخدميه يومياً لتحصلي على رائحة منعشة وحماية تدوم طوال اليوم.

دلوقتي تقدري تعملي مزيل عرق طبيعي في البيت بمكونات بسيطة وآمنة على البشرة ويدوم طول اليوم كل اللي هتحتاجيه نشا الذرة وزيت جوز الهند وشوية بيكربونات وقطرتين من أي زيت عطري بتحبيه اخلطيهم كويس واحتفظي بالخليط في علبة نظيفة وهتلاحظي فرق كبير من أول استخدام.