" سر جمال اللبنانيات".. زيت رخيص الثمن من عند العطار يساعد في تطويل وإنبات الشعر وتكثيفه في 7 أيام

الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم كثير من النساء بالحصول على شعر طويل وصحي ولامع، ولكن مع كثرة الزيوت الطبيعية المتاحة، قد يصبح الاختيار محيرا في هذا المقال، جمعنا لك قائمة بأفضل 10 زيوت طبيعية لتطويل الشعر وزيادة كثافته ولمعانه، بناء على فوائدها الفعالة وتجارب استخدامها للعناية بالشعر وفروة الرأس.

زيت الأرجان

غني بفيتامين E والأحماض الدهنية، يعزز زيت الأرجان مرونة الشعر ويقلل من التقصف، كما يحمي فروة الرأس من الجذور الحرة والعوامل الضارة.

زيت جوز الهند

يخترق جذع الشعر بعمق، يقلل من فقدان البروتين، ويرطب الشعر. كما يحتوي على حمض اللوريك الذي يساعد في التخلص من القشرة ويحسن صحة فروة الرأس.

زيت الروزماري لتطويل الشعر

يحفز نمو الشعر من البصيلات ويمنع الشيب المبكر عبر تثبيط هرمون DHT المرتبط بتساقط الشعر، كما يعالج القشرة ويزيد من كثافة الشعر.

زيت الجوجوبا

يشبه الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، مما يجعله مثاليا لترطيب الشعر دون أن يتركه دهنيا، كما يقلل من تقصف الأطراف.

زيت الزيتون

غني بأحماض أوميغا 3 ومضادات الأكسدة، يعمل على تقوية الشعر وحمايته من التلف، كما يمنح الشعر لمعانا ونعومة فور استخدامه.

زيت الخروع

يحتوي على حمض الريسينوليك الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحفز نمو الشعر ويقلل من تساقطه، كما يساعد في علاج القشرة.

زيت اللوز

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E الذي يقوي الشعر ويقلل من تساقطه، كما يمنح رائحة منعشة ولمعان طبيعي.

زيت الأفوكادو لتطويل الشعر

مثالي للشعر الجاف أو الخشن، إذ يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تغذي الشعر وتنعّمه، كما يقلل من تشابك الشعر وتقصفه.

زيت بذور العنب

زيت خفيف مناسب لجميع أنواع الشعر، يساعد على تقليل التجعد ويمنح الشعر مظهرا صحيا ولمعانا ملحوظا، خاصة في الأجواء الرطبة.

زيت شجرة الشاي

ينظف فروة الرأس من الرواسب والبكتيريا، ويفتح المسام المسدودة لتحفيز نمو الشعر، كما يحارب القشرة ويهدئ التهيج اختيار الزيت المناسب يعتمد على نوع شعرك واحتياجاته، لذا جربي ما يناسبك وادمجيه في روتين العناية الأسبوعي، لتحصلي على شعر صحي وطويل وكثيف كما تحلمين.