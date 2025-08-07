الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد فروة الرأس الأساس الحقيقي لصحة الشعر وقوته، فهي البيئة التي تنمو فيها بصيلات الشعر وتستمد منها التغذية. إهمال العناية بها يؤدي إلى مشكلات متعددة مثل التساقط، القشرة، وضعف النمو، لذلك فإن استخدام مكونات طبيعية تغذي فروة الرأس وتحفز الدورة الدموية فيها يعد خطوة أساسية لأي روتين للعناية بالشعر، ومن بين أبرز هذه الوصفات الطبيعية يأتي مزيج زيت الزيتون والقرنفل، الذي يجمع بين فوائد الزيوت المغذية وخصائص التوابل العلاجية ليمنح شعرك مظهرًا صحيًا وقويًا من الجذور وحتى الأطراف.

«جوزك هيلزقلك في البيت!».. اخلطي زيت الزيتون على القرنفل وتخلصي من أكبر مشكلة تواجه الستات في جميع المراحل

اطحن كمية مناسبة من حبات القرنفل المحمصة حتى تصبح بودرة ناعمة.

أضف إليها ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

اخلط المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات تمامًا.

ضع الخليط في وعاء محكم الغلق.

اتركه في مكان مظلم لمدة أسبوع كامل.

بعد مرور الأسبوع، قم بتصفية الزيت لإزالة الشوائب.

استخدم الزيت الناتج لتدليك فروة الرأس بلطف.

اتركه على الرأس لعدة ساعات قبل غسله بالماء.

فوائد وصفة القرنفل وزيت الزيتون للشعر

يغذي زيت الزيتون فروة الرأس ويقوي الجذور بفضل غناه بالفيتامينات والأحماض الدهنية.

يساهم القرنفل في تقليل تساقط الشعر وتحفيز نموه الطبيعي.

يحتوي القرنفل على خصائص مطهرة تقاوم البكتيريا والفطريات.

يساعد هذا المزيج على تنظيف فروة الرأس وتعزيز صحة بصيلات الشعر.

يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا ومظهرًا أكثر كثافة ونعومة.

جربي هذه الوصفة البسيطة والفعالة للحصول على شعر قوي ولامع، واعتني بفروة رأسك لتحصلي على نتائج تدوم طويلًا.