هتروح في سابع نومة .. بهار ذهبي موجود في كل بيت يعالج الأرق ويفرز هرمون النوم بكثافة وحل فعال في تهدئة

الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت تعاني من الأرق الليلي، وتقضي ساعات طويلة في التقلب على السرير دون أن تنعم بنوم هادئ وعميق، فاعلم أن الحل ليس في الأقراص المنومة ولا في العلاجات الكيميائية، بل في بهار طبيعي ذهبي اللون موجود في كل منزل! هذا المكوّن السحري لا يعمل فقط على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر، بل يحفّز إفراز هرمون “الميلاتونين” المسؤول عن تنظيم النوم، ويساعدك على الدخول في نوم عميق خلال دقائق.

أهمية الكركم في تحسين النوم

أظهرت دراسات متعددة أن الكركم يساهم في تعزيز جودة النوم، خاصة لدى من يعانون من الأرق الناتج عن التوتر أو الألم المزمن، إذ يساعد الكركومين على تنظيم الهرمونات المرتبطة بالنوم مثل السيروتونين والميلاتونين، مما يُمهّد الجسم للدخول في حالة من الراحة والهدوء تساعد على الاستغراق في نوم عميق ومريح.

الكركم وتهدئة الدماغ

إلى جانب ذلك، يتمتع الكركم بقدرة فعالة على تسكين الآلام، خاصة آلام المفاصل والعضلات الناتجة عن الإجهاد أو الالتهاب، حيث يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات دون آثار جانبية كتلك المرتبطة بالمسكنات الكيميائية وتكمن أهمية الكركم أيضًا في قدرته على تعزيز الاسترخاء العقلي والجسدي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى تهدئة أعصابهم بعد يوم مرهق.

طرق استخدام الكركم لتحسين النوم والاسترخاء:

الحليب الذهبي: يُعد من أشهر الوصفات، ويتم بتحريك نصف ملعقة صغيرة من الكركم في كوب من الحليب الدافئ مع القليل من العسل، ويُفضل تناوله قبل النوم بـ30 دقيقة.

مشروب الكركم والزنجبيل: يمكن غلي ملعقة صغيرة من الكركم مع شرائح الزنجبيل في ماء ساخن، ثم يُشرب دافئًا لتخفيف التوتر والألم.

إضافته للطعام: يمكن رش الكركم على الحساء أو الخضروات المطهية، خاصة في وجبة العشاء لتعزيز الاستفادة قبل النوم.

التحديات

يُنصح باستخدام الكركم باعتدال، وتجنب الإفراط فيه خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المرارة أو يتناولون أدوية مميعة للدم، كما يُفضل استشارة الطبيب في حالة وجود أمراض مزمنة.

في النهاية، يُثبت الكركم أنه أكثر من مجرد بهار، بل هو عنصر طبيعي متكامل يساعد على تحسين النوم، وتخفيف الألم، وتعزيز الاسترخاء، ليكون إضافة فعالة لأي نمط حياة صحي يبحث عن التوازن والراحة بعيدًا عن الأدوية والمهدئات.