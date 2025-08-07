“من أسرار السودانيين” .. عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة مفعولها أسرق من البرق

الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تفاقم حالات الإصابة بمرض السكري حول العالم، لا تزال الطبيعة تحتفظ بأسرارها العلاجية التي تذهل العلماء يومًا بعد يوم ومن بين هذه الأسرار، كشفت التجارب الشعبية في السودان عن عشبة خارقة تمتلك قدرة مذهلة على خفض السكر التراكمي في الدم خلال دقائق معدودة، حتى وصفها البعض بأنها “أسرع من البرق” و”أقوى من أقوى إبر الأنسولين مليون مرة”!.

أوضح طبيب الطب مون جيا تان في هذه الدراسة أنه استخلص بعض المركبات من الحنظل يطلق عليها “كوكوربيتان تريتوربينويدس” وبعد أن فحص تأثيراتها على سكر الدم والأيض الدهني في خلايا بشرية وفي فئران وفي خلايا العضلات والدهون وجد الباحث ان المركبات حفزت مستقبلات سكر الدم (جلوت 4) على الانتقال من داخل الخلية إلى سطح الخلية، وهذا البحث يساهم في تحقيق المزيد من الأيض الفعال لسكر الدم، وقد لوحظت آثار مشابهة لتلك الموجودة في الأنسولين في بعض المركبات التي خضعت للاختبار.

كذلك بينت الاختبارات التي أجريت على اثنين من المركبات في الفئران انها ساهمت في تخفيض سكر الدم وحرق الدهون وكان أحدهما فعالا على وجه الخصوص في خفض سكر الدم في الحيوانات التي تستهلك غذاء عالي الدهون، وألمح الباحث الى انه يوجد ما قد يصل إلى 70 نوعا من المركبات النشطة في نبات الحنظل وخلصوا إلى ان الدراسة الراهنة تقدم أساسا مهما لمزيد من التحليل للعلاقة ذات الصلة بالبناء النشط لتحقيق أفضل استغلال لنبات الحنظل في معالجة مقاومة الأنسولين والبدانة.

وهناك الكثير من الملايين من الناس حول العالم يعانون من داء السكري التراكمي، وعدم وجود علاج ناجع يمكنه القضاء على داء السكري التراكمي في الدم، وكانت جميع العقاقير الموجودة تقدم حلا وعلاجا مؤقتا فقط مثل الأنسولين حيث كان على مريض السكر أن يتناول هذه الأدوية في مواعيد محددة وبصورة منتظمة وإلا فإن حياته عرضة للخطر والموت، وهذه الدراسات الحديثة يمكنها أن تسهم في إيجاد علاج فعال لهذا المرض.