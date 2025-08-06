الرياض - كتبت رنا صلاح - في لحظة يغلب فيها الصمت على الليل، ويتكاثر فيها الأرق كضباب يتسلل إلى الأرواح، ينبثق سر قديم يحمل في طياته عبق الطبيعة وهدوءها الساحر، إنه العصفر، زهرة صغيرة تحمل قوة خفية، قادرة على أن تروي حكاية النوم العميق الذي افتقده الكثيرون، لا هو مجرد نبات، ولا هو مجرد لون يزين الطبيعة، بل هو لغة سلام يهمس للجسد والعقل، آن لك أن تستريح، وأن تبحر في عالم الأحلام بلا قيود.

«كنز بكل المقاييس»... بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن

يحتوي العصفر على مجموعة من المركبات النباتية التي تمنحه تأثيرًا مميزًا على الجسم، إذ يلعب الكورستين دورًا مهمًا في مقاومة الالتهابات وتخفيف التوتر، بينما يساهم اللوتين في تعزيز الاسترخاء بشكل طبيعي، بالإضافة إلى مركب الزعفرانين المعروف بخصائصه المضادة للاكتئاب وتحسين المزاج، مما ينعكس مباشرة على جودة النوم.

طرق استخدام العصفر بفعالية