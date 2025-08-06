الرياض - كتبت رنا صلاح - في لحظة يغلب فيها الصمت على الليل، ويتكاثر فيها الأرق كضباب يتسلل إلى الأرواح، ينبثق سر قديم يحمل في طياته عبق الطبيعة وهدوءها الساحر، إنه العصفر، زهرة صغيرة تحمل قوة خفية، قادرة على أن تروي حكاية النوم العميق الذي افتقده الكثيرون، لا هو مجرد نبات، ولا هو مجرد لون يزين الطبيعة، بل هو لغة سلام يهمس للجسد والعقل، آن لك أن تستريح، وأن تبحر في عالم الأحلام بلا قيود.
«كنز بكل المقاييس»... بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن
يحتوي العصفر على مجموعة من المركبات النباتية التي تمنحه تأثيرًا مميزًا على الجسم، إذ يلعب الكورستين دورًا مهمًا في مقاومة الالتهابات وتخفيف التوتر، بينما يساهم اللوتين في تعزيز الاسترخاء بشكل طبيعي، بالإضافة إلى مركب الزعفرانين المعروف بخصائصه المضادة للاكتئاب وتحسين المزاج، مما ينعكس مباشرة على جودة النوم.
طرق استخدام العصفر بفعالية
- للاستفادة القصوى من خصائص العصفر، يمكن تناوله بطرق متعددة، مثل تحضير شاي العصفر من خلال نقع ملعقة صغيرة في ماء مغلي لمدة عشر دقائق.
- أو استخدام الكبسولات التي تحتوي على مستخلص العصفر تحت إشراف الطبيب.
- كما يمكن الاستعانة بزيت العصفر في جلسات التدليك أو إضافته إلى ماء الاستحمام لتعزيز الاسترخاء.
- مع ضرورة الالتزام بالجرعة اليومية الآمنة التي تتراوح بين 300 و1000 ملليغرام.
- ورغم فعاليته المثبتة في خفض هرمون الكورتيزول وزيادة الميلاتونين وتحسين الجهاز العصبي، يجب استشارة الطبيب خاصة للحوامل ومرضى الكبد أو من يتناولون أدوية معينة، العصفر خيار طبيعي يمنحك نوماً هادئًا وصحة أفضل، فقط استخدمه بحكمة ليصبح جزءًا من روتينك الصحي.