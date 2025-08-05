«سر الجمال في مطبخك».. جربي أقوى كولاجين طبيعي هيخلي بشرتك أنعم وأفتح من غير ولا جنيه! النتيجة من أول مرة!

الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية وفعالة لتفتيح وشد بشرتك في المنزل بدون تكلفة باهظة، فإن استخدام كولاجين لبان الذكر هو الحل الأمثل، ولبان الذكر يساعد على تنقية البشرة بعمق، إزالة الشوائب، وتعزيز نضارتها، كما أنه يعمل على شد التجاعيد البسيطة التي تظهر مع التقدم في العمر، يمكنك تحضير كولاجين طبيعي بسهولة باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في منزلك، مثل لبان الذكر والنشا، وهذه الوصفة ليست مكلفة وتعمل بشكل فعال على تحسين مظهر البشرة ومن خلال موقعنا الزهراء الاخبارية سنوضح لكم كل التفاصيل.

لتحضير هذا الكولاجين الطبيعي، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقة من لبان الذكر المطحون.

ملعقتين من النشا.

ملعقه من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بخلط لبان الذكر المطحون مع النشا وعصير الليمون في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط في علبة نظيفة واحتفظي به في الثلاجة.

ضعي طبقة رقيقة من الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة نصف ساعة.

بعد انتهاء الوقت، اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة مرطب لبان الذكر والنشا

لترطيب البشرة وشدها، يمكنك تجربة هذه الوصفة البسيطة التي تعمل على إزالة الهالات السوداء وتفتيح البشرة:

المكونات:

ملعقتين من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتين من لبان الذكر المطحون.

زيت زيتون أو زيت جوز الهند للترطيب (اختياري).

كركم أو مسحوق بابونج (اختياري).

الطريقة: