محدش هيعرفك سرها.. فوائد المانجو المدهشة للرجال لن تتوقعها شريطة عدم الإفراط منها

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تزايد مشاكل البروستاتا لدى الرجال مع التقدم في العمر، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية وفعالة للحفاظ على صحة هذه الغدة الحيوية، تبرز المانجو كخيار غذائي ممتاز لا يقتصر على مذاقها اللذيذ، بل يمتد إلى فوائدها العديدة التي تدعم صحة البروستاتا، حيث تُعد المانجو مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن، التي تعمل على تعزيز وظائف البروستاتا والوقاية من الأمراض الشائعة مثل تضخم البروستاتا الحميد (BPH) وسرطان البروستاتا.

مكافحة الالتهابات وتقليل خطر تضخم البروستاتا الحميد (BPH)

تحتوي المانجو على مركبات نباتية مثل البوليفينولات والكاروتينات، التي تُسهم في تقليل الالتهابات المزمنة في أنسجة البروستاتا، يُعتبر الالتهاب عاملًا رئيسيًا في تضخم البروستاتا، لذلك فإن تناول المانجو بانتظام يمكن أن يساعد في الحد من أعراضه المزعجة، كما أن المركبات النشطة في المانجو تساعد على تنظيم الهرمونات الذكورية مثل التستوستيرون، مما يقلل من احتمالية تضخم الغدة.

مضادات الأكسدة لمحاربة السرطان

تُعتبر المانجو غنية بمضادات الأكسدة القوية مثل البيتا كاروتين، وفيتامين C، والمانجيفيرين، وهو مركب فريد في المانجو يشتهر بقدرته على محاربة الخلايا السرطانية، حيث تعمل هذه المركبات على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلفًا في الحمض النووي للخلايا، مما يوفر حماية طبيعية ضد سرطان البروستاتا، الذي يُعد ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال.

تنظيم الهرمونات ودعم المناعة

يُعد الزنك أحد العناصر الأساسية الموجودة في المانجو، وهو ضروري لإنتاج التستوستيرون بشكل طبيعي. يساعد التوازن الهرموني على تقليل التهيج أو التضخم في خلايا البروستاتا. بالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى المانجو العالي من فيتامين C والمركبات المضادة للالتهابات يعزز من قوة الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى التي قد تسبب التهابات البروستاتا المزمنة.

نصائح لتناول المانجو

لتحقيق أقصى استفادة من فوائد المانجو للبروستاتا، يُنصح بتناولها طازجة وباعتدال ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكنك دمجها في وجباتك اليومية بعدة طرق:

كوجبة خفيفة بين الوجبات.

مع الزبادي على وجبة الفطور.

في صورة عصير طبيعي دون سكر مضاف.

في السلطات مع الخضروات الطازجة.

يجب على مرضى السكري أو من يعانون من مشاكل في مستويات السكر في الدم مراقبة الكمية التي يتناولونها، لأن المانجو تحتوي على نسبة عالية نسبيًا من السكريات الطبيعية، يُفضل دائمًا استشارة الطبيب في حال وجود حالات صحية مزمنة تستدعي الحذر.