الرياض - كتبت رنا صلاح - العناية بالقدمين لا تتطلب دائمًا منتجات باهظة أو جلسات في مراكز التجميل، فالكثير من النساء يعانين من تشققات الكعبين وتغير لون الجلد دون معرفة أن الحل موجود داخل مطبخهن، وباستخدام مكونات طبيعية بسيطة مثل الخل والليمون وبياض البيض، يمكن الحصول على قدم ناعمة وموحدة اللون في وقت قياسي وبتكلفة لا تُذكر.

«متتقدرش بكنوز».. ملعقتان خل وفي يوم واحد هتتخلصي من تشققات الكعبيين وتصبغات القدمين

تتميز هذه الوصفة المنزلية بعدة فوائد فورية تظهر من أول استخدام:

تقشير الجلد الميت في الكعبين بشكل آمن

تبييض المناطق الداكنة في القدمين

التخلص من التشققات المزعجة وترطيب الجلد

منح القدمين مظهرًا ناعمًا ومنتعشًا

تقليل الشعور بالألم الناتج عن الجفاف

المكونات الطبيعية المستخدمة

تعتمد الوصفة على مكونات متوفرة وسهلة التحضير:

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض أو خل التفاح

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

كيس من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

بياض بيضة واحدة

خطوات التحضير والتطبيق

لتحقيق أفضل نتيجة، اتبعي الخطوات التالية بعناية:

اخلطي الخل مع عصير الليمون في وعاء زجاجي

أضيفي البيكنج بودر وحركي حتى تظهر فقاعات

أضيفي السكر وقلبي حتى يذوب تمامًا

أضيفي بياض البيض وامزجي جيدًا حتى يصبح الخليط متماسكًا

ضعي المزيج على القدم واتركيه حتى يجف

كرري وضع طبقة ثانية ثم افركيها بلطف

اغسلي القدمين بماء دافئ وجففيهما جيدًا

وصفة إضافية لتفتيح الركبتين والكوعين

يمكن استخدام الخل لتفتيح مناطق أخرى من الجسم باتباع الخطوات التالية:

امزجي ملعقة من خل التفاح مع عصير ليمونة

ضعي الخليط على المنطقة المراد تفتيحها لمدة 15 دقيقة

اغسليه بماء فاتر وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع

نتائج مبهرة تبدأ من أول استخدام

عند المداومة على هذه الخلطة مرة أسبوعيًا، ستحصلين على أقدام ناعمة بلون موحد وتشققات أقل، مما يعزز ثقتك بنفسك ويجعل مظهرك أكثر تألقًا في كل المناسبات.