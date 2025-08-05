أنساها خلاص.. مشروب طبيعي ينظف القولون من السموم ويقضي على غازات البطن نهائيًا

الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد متلازمة القولون العصبي (IBS) من أكثر الاضطرابات الهضمية شيوعًا بين فئة الشباب والبالغين، حيث يعاني المصابون بها من آلام مزمنة في البطن، انتفاخ مستمر، وحرقة في المعدة، ما ينعكس سلبًا على جودة الحياة اليومية.

ورغم صعوبة التعامل مع الأعراض، إلا أن الطب البديل يُوفر مجموعة من الحلول الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في التخفيف من حدة التقلصات والغازات، وعلى رأسها بعض المشروبات العشبية المعروفة بخصائصها المهدئة للجهاز الهضمي.

ووفقًا لتقارير طبية وتجارب العديد من المرضى، يُعد مشروب الأعشاب المركّبة من الوصفات الفعالة في تهدئة القولون وطرد الغازات منذ الاستخدام الأول.

وقد جاءت طريقة التحضير على هذا النحو التالي:

امزج نصف ملعقة صغيرة من كل من:

الشمر – اليانسون – الكمون – الزعتر – أوراق النعناع

أضف المكونات إلى كوب ماء واتركها تغلي.

غطِّ المشروب بعد الغلي واتركه ليهدأ قليلًا.

صفِّه واشربه دون سكر.

يُنصح بتناوله مرتين يوميًا قبل الوجبات لتحقيق أفضل النتائج.

مشروبات طبيعية فعالة في تهدئة القولون العصبي

1. الكركم: غني بمضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، ويساعد في تقليل تقلصات الأمعاء وتحسين حركة الهضم.

2. الكمون: يحتوي على مركبات فعّالة في خفض الالتهابات وتخفيف التشنجات والانتفاخ.

3. الزنجبيل: يدعم صحة بطانة المعدة، ويساعد على طرد الغازات وتقليل التقلصات، ما يجعله مثاليًا لمرضى القولون العصبي.

4. شاي البابونج: مشروب مهدئ معروف، يُساعد على استرخاء عضلات الأمعاء وطرد الغازات، خاصة عند تناوله قبل النوم.

وينصح الأطباء بدمج هذه المشروبات ضمن نمط حياة غذائي متوازن، مع تقليل الأطعمة الدسمة والمقلية، لتقليل تهيج القولون وتحقيق تحسن فعلي في الأعراض بمرور الوقت.