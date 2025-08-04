الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ الأزل، اعتمد الإنسان على الطبيعة للبحث عن الهدوء والراحة في الليل. في عالم اليوم، حيث تزداد الضغوط الحياتية وتكثر مشاغل الحياة، أصبح من الضروري إيجاد وسائل طبيعية لتعزيز جودة النوم. تشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض الأعشاب تلعب دوراً بارزاً في تحسين النوم وسرعة الخلود إليه، دون أي آثار جانبية أو حاجة لاستخدام العقاقير.

هتروح في سابع نومه .. عشبة طبيعية منتشرة في السعودية تجعلك تنام بسرعة جدا في أقل من خمس دقائق وبدون أي أضرار

لعلّ عشبة البابونج تتصدر القائمة كأفضل عشبة طبيعية تساعد على النوم السريع. ارتبطت خصائصها المهدئة بتعزيز النعاس وتحسين الإحساس بالراحة قبل النوم، ويرجع ذلك إلى احتوائها على مركب الأبيجينين الذي يرتبط بمستقبلات الدماغ لتعزيز النوم. يعرف الكثيرون في المجتمع السعودي أن تناول كوباً من شاي البابونج قبل النوم يوفر تأثيرًا مريحًا للجهاز العصبي، ويساهم في تخفيف التوتر وتحسين جودة النوم.

اللافندر: عطر يعزز النوم

عشبة اللافندر تحظى بشعبية كبيرة بسبب رائحتها العطرية المميزة التي تساهم في تقليل القلق وتحسين النوم. سواء تم تناولها على شكل شاي أو استنشاق زيتها العطري، يُعتبر شاي اللافندر وسيلة فعالة لتخفيف القلق وتعزيز الشعور بالهدوء قبل النوم. يمكن أيضاً استخدام زيت اللافندر على الوسادة أو في زجاجة رذاذ لإنشاء جو مريح قبل النوم، حيث أثبتت بعض التجارب أن ذلك يؤثر إيجابيًا على نمط النوم العميق.

الجنسنغ والأشواغاندا: منظم التوتر

تعتبر عشبة الأشواغاندا، المعروفة أيضاً بالجنسنغ الهندي، من الأعشاب القديمة في الطب الهندي، حيث تُستخدم كمنظم للتوتر وتعزيز النوم العميق. تُظهر الدراسات فعاليتها في تقليل مستوى هرمون الكورتيزول، مما يسهم في تنظيم أنماط النوم. يحتوي المركب ثلاثي إيثيلين غلايكول في هذه العشبة على خواص تحفز النوم وتحسن حركة العين أثناء النوم. يتبع الكثيرون في السعودية عادة تناول مكملات أو حليب مضاف إليه مسحوق الأشواغاندا قبل النوم لتعزيز الاسترخاء العميق.

الاحتياطات عند استخدام الأعشاب

من المهم أن يتوخى المستخدمون الحذر عند استخدامها، ويجب مراعاة طريقة التحضير والجرعة المناسبة لتفادي أي تأثيرات جانبية محتملة. مثلاً، يُنصح بتناول شاي البابونج قبل النوم بمدة تتراوح بين ثلاثين وأربعين دقيقة للحصول على أفضل تأثير. كما يجب توخي الحذر عند استخدام الأشواغاندا في حال وجود حالات طبية مثل السكري أو ضغط الدم، أو أثناء الحمل والرضاعة، فالأفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل البدء في استخدامها.