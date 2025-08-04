الرياض - كتبت رنا صلاح - هل تخيلت يومًا أن تسوُّس في ضرسك من الممكن أن يوصلك للزهايمر!

"دراسة تحذر فورًا" .. تسوس الأسنان قد يصيبك بمرض خطير .. ما هو؟؟؟

العلماء اكتشفوا نوع بكتيريا بتسبب التهابات اللثة (اسمها Porphyromonas gingivalis) موجودة في مخ ناس ماتوا وكان عندهم زهايمر!

ولما جرّبوا على الفران، لقوا إن البكتيريا دي بتوصل للمخ، وبتبدأ تكون بروتين اسمه “أميلويد بيتا”، وده واحد من العلامات اللي بتظهر دايمًا في مخ الناس اللي عندها زهايمر.

الأخطر؟ إنهم لقوا إنزيمات سامة من البكتيريا دي في ناس لسه ما ظهرش عليهم أي أعراض، يعني ممكن تبدأ تبوّظ المخ قبل ما المرض يبان بسنين!

عشان كده، تنظيف أسنانك مش رفاهية… ده ممكن يحميك من مرض خطير زي الزهايمر!

وفي دواء جديد تحت التطوير، بيحاول يهاجم البكتيريا ويقلل البروتينات دي… ولسه تحت التجارب.