الرياض - كتبت رنا صلاح - لو نفسك تفتحي بشرتك بشكل طبيعي وآمن وبدون ما تستخدمي كريمات غالية ومليانة مواد ضارة فالوصفة دي هتغيرلك كل حاجة ماسك القهوة بقى ترند بين البنات لأنه فعلا بيشيل البقع وبيفتح البشرة بسرعة رهيبة ومن أول استخدام هتحسي بالفرق

«قولي وداعا للبقع والتصبغات» سر ماسك القهوة اللي بيخلي بشرتك أفتح 5 درجات من أول مرة وبيشيل الكلف نهائي بدون

القهوة مش بس بتفوقك الصبح هي كمان فيها خصائص سحرية لتفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت لأنها غنية بمضادات الأكسدة اللي بتحارب التصبغات وكمان بتنظف المسام وبتحسن الدورة الدموية في الوجه وده معناه نضارة وإشراقة طبيعية جدا

مكونات الماسك السحري اللي هيغير بشرتك

كل اللي هتحتاجيه هو شوية مكونات بسيطة من مطبخك مفيش أسهل من كده قهوة مطحونة طبيعية ويفضل تكون عضوية عشان النتيجة تبقى أقوى وزبادي طبيعي أو لبن رايب علشان فيه حمض اللاكتيك اللي بيشيل الجلد الميت وكمان شوية عسل طبيعي لترطيب البشرة وتهدئتها

طريقة التحضير والاستخدام الصحيحة

في طبق صغير حطي معلقة كبيرة من القهوة ومعاها معلقة زبادي ومعلقة عسل وقلبيهم كويس جدا لحد ما يبقى عندك قوام كريمي ومتجانس بعدها اغسلي وشك بمياه فاترة ونشفيه خفيف وبعدها افردي الماسك على بشرتك وسيبيه من 15 لـ 20 دقيقة

النتيجة بعد أول استخدام هتبهر أي حد

أول ما تغسلي الماسك بمياه فاترة هتحسي إن بشرتك بقت أنعم وأنضف وأفتح بفرق واضح ومع الاستمرار مرتين في الأسبوع هتلاقي التصبغات بدأت تختفي والبقع راحت والبشرة بقت صافية جدا ومنورة بشكل طبيعي

أسرار إضافية لنجاح الماسك وتحقيق أفضل نتيجة

لو عاوزة النتيجة تكون أقوى ممكن تضيفي نقطتين من زيت الليمون أو زيت شجرة الشاي لو عندك حبوب لأنه بيعقم الجلد وكمان مهم جدا تعملي تقشير للبشرة مرة في الأسبوع بمقشر لطيف قبل ما تستخدمي الماسك عشان خلايا البشرة تكون مستعدة وتمتص الفوائد كلها

مناسب لكل أنواع البشرة ولكن

الماسك ده آمن جدا ومناسب لكل أنواع البشرة لكن لو بشرتك حساسة جربيه على جزء صغير الأول ولو في أي إحمرار قللي مدة الاستخدام في البداية لحد ما بشرتك تتعود عليه وكمان مهم إنك بعد الماسك تحطي كريم مرطب مناسب أو زيت خفيف زي زيت الجوجوبا

ماسك القهوة وروتين تفتيح البشرة الطبيعي

علشان النتيجة تبقى مذهلة يفضل إنك تعتمدي روتين بسيط جنب الماسك زي شرب مياه كتير وتنضيف البشرة كل يوم وكمان تحاولي تستخدمي واقي شمس خفيف حتى لو مش خارجة لأن الشمس هي السبب الأول للتصبغات والبقع

تجارب البنات مع ماسك القهوة

عدد كبير جدا من البنات جربوا الماسك ده وشافوا فرق في أول أسبوع وناس كتير قالوا إن بشرتهم بقت أنضف وأنعم واللون توحد والبقع بدأت تروح تدريجيا ومن غير أي أعراض جانبية لأن كل المكونات طبيعية وآمنة

هل ممكن تعملي الماسك كل يوم

يفضل تعمليه مرتين أو تلاتة في الأسبوع مش أكتر لأن القهوة فيها حبيبات تقشير وممكن تجهد البشرة لو اتعملت يوميا ودايما استخدمي الماسك بالليل علشان تدي وشك فرصة يرتاح وتتفاعل المكونات مع الجلد.

ماسك القهوة مش بس وصفة تفتيح هو كمان سر من أسرار جمال البشرة الطبيعية النضرة جربيه بنفسك وشوفي الفرق من أول مرة ومع الاستمرار هتوصلي للنتيجة اللي بتحلمي بيها بدون تكلفة أو تعب أو كريمات مجهولة المصدر.

ماسك القهوة يعتبر من أفضل الحلول الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات حيث يعمل على إزالة الخلايا الميتة وتنشيط الدورة الدموية مما يمنح بشرتك إشراقة واضحة من أول استخدام كما يساعد في تقليل الكلف ويترك البشرة ناعمة ومشدودة بمكونات بسيطة وآمنة من مطبخك.